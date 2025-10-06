ETV Bharat / state

यूपी के 34 जिलों के पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए खास पहल, 9527 का हेल्थ चेकअप

लखनऊ, मेरठ समेत कई जिलों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी परिवारों के साथ चेकअप कराने पहुंचे.

वेलनेस कैम्प
वेलनेस कैम्प (Photo Credit; UP Police)
Published : October 6, 2025 at 7:43 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन (वामा सारथी) ने रविवार को पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए एक समर्पित पहल की शुरुआत की है. वामा सारथी की अध्यक्षा मीनाक्षी सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के 34 जिलों में वामा वेलनेस कैम्प का आयोजन किया गया. इस आयोजन का मकसद पुलिस परिवारों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा. इस मौके पर पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों की कई तरह की जांचें की गईं.


9,527 पुलिस परिवारों ने लिया हिस्सा: बता दें कि यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश पुलिस में सामूहिक स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर और अत्यंत किफायती दरों (CGHS दरों) पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए. प्रथम चरण में आयोजित इन कैंपों में कुल 9,527 पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों ने हिस्सा लिया. इनमें 5,326 पुरुष, 2,145 महिलाएं और 213 बच्चे शामिल रहे.

लखनऊ में 311, मेरठ में 140, खीरी में 225, सुलतानपुर में 175, बुलंदशहर में 160 और झांसी में 332 कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया.


इस अभियान के सुचारू संचालन में वामा सारथी की सचिव श्रीमती चारू गाबा का पर्यवेक्षण और हेल्थ एंड वेलनेस कमेटी की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पत्नियों डॉ. चेतना गुप्ता, डॉ. रिचा चौधरी, डॉ. कोमल, डॉ. आंकाक्षा गुप्ता और डॉ. अरूणिमा का पूर्ण योगदान रहा. जनपद स्तर पर वामा सारथी की स्थानीय अध्यक्षाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई.

