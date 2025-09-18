ETV Bharat / state

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी यात्रा रायपुर में होगा भव्य स्वागत, 20 सितंबर को छेरीखेड़ी पहुंचेगी यात्रा

यात्रा के स्वागत की तैयारी हमने पूरी कर ली है. भव्य स्वागत के बाद यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए रायपुर के टाटीबंध पहुंचेगी .- छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा

CM साय को भी निमंत्रण: इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही विधायक और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रण दिया गया है. गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के नवमें गुरु हैं, जिन्हें हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है. इस यात्रा का समापन 23 नवंबर को अनंतपुर में होगा.

रायपुर: गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी यात्रा का स्वागत रायपुर में भव्य तरीके से करने की तैयारी है. इस यात्रा की शुरुआत 14 सितंबर को असम से हुई थी. यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है और रायपुर के छेरीखेड़ी में 20 सितंबर की शाम को पहुंचेगी.

इस तरह होगा स्वागत: रायपुर में यात्रा का स्वागत छेरीखेड़ी में होटल पंजाब बिस्ट्रो के पास किया जाएगा. शहर के 20 से अधिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है. जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को दिखाया जाएगा. साथ ही यात्रा के पूरे मार्ग पर साउंड सिस्टम के माध्यम से गुरुवाणी कीर्तन की मधुर वाणी चलती रहेगी. यात्रा मुख्य रूप से नगर कीर्तन के रूप में वीआईपी चौक राम मंदिर के पास से नगर कीर्तन के रूप में आरंभ होगी.

आगे का रूट ऐसा होगा: अगले दिन 21 सितंबर को दुर्ग, डोंगरगढ़ होते हुए गोंदिया महाराष्ट्र के लिए यात्रा रवाना होगी. सिख समाज द्वारा आयोजित यह यात्रा पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है. इस यात्रा में गुरु ग्रंथ साहब प्रकाशमान हैं. इस यात्रा में गुरुतेग बहादुर के शस्त्र और उनके वस्त्र, साथ ही गुरु गोविंद जी के समय के समकालीन एक गाड़ी में पवित्र होकर आ रहे हैं जिनका दर्शन लाभ मिलेगा.

यात्रा के बारे में जानिए: यह यात्रा 14 सितंबर को असम के धुबरी साहब से प्रारंभ हुई थी. इसके बाद कुछ राज्यों से होते हुए सरायपाली बसना पहुंची. असम से शुरू हुई इस यात्रा में दो बड़े ट्राला नुमा बस सहित 20 वाहन शामिल हैं. वहीं 200 सेवकों का जत्था पंज प्यारे और पवित्र ग्रंथ साहिब भी है.

गुरु तेग बहादुर के बारे में: गौरवशाली इतिहास के रूप में एक कड़ी सिख धर्म के नवमें गुरु हैं श्री गुरु तेग बहादुर. उन्होंने कश्मीरी पंडितों की गुहार और धर्म की रक्षा की खातिर तिलक की रक्षा की खातिर, मुगल बादशाह औरंगज़ेब के धर्म विरोधी नीतियों का विरोध किया. जिसके फल स्वरुप गुरु तेग बहादुर जी को उनके 3 साथियों भाई सती दास, भाई मतिदास और भाई दयाला जी सहित सैकड़ों अनुयायियों के साथ गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया. दिल्ली के चांदनी चौक पर बंदी बनाकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के समक्ष सैकड़ों अनुयायियों को शहीद किया गया.

रायपुर शहर के 17 गुरुद्वारा कमेटियों के द्वारा एक कार्य योजना बनाई गई है. सभी गुरुद्वारे के प्रधान के साथ ही सिख समाज के वरिष्ठ लोग भी इस यात्रा स्वागत के आयोजन में मौजूद रहेंगे. इस आयोजन में सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री विधायक और विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रण दिया गया है.