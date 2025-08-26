ETV Bharat / state

दुर्ग से दिल्ली के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत - WEEKLY SPECIAL TRAIN IN DELHI

त्योहारों के सीजन व बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

दुर्ग से दिल्ली के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
दुर्ग से दिल्ली के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2025 at 8:52 PM IST

नई दिल्ली: त्योहारों के सीजन व बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है. दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली) के बीच विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ी (संख्या 08760/08761) चलाई जाएगी. यह ट्रेन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 अक्टूबर से 23 नवंबर 2025 तक हर रविवार दुर्ग से और 6 अक्टूबर 2025 से 24 नवंबर 2025 तक हर सोमवार को हजरत निजामुद्दीन से चलेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन में वातानुकूलित कोच, शयनयान व सामान्य श्रेणी के डिब्बे लगाए जाएंगे, जिससे हर वर्ग के यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी. यह ट्रेन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. त्योहारी सीजन में यह ट्रेन उन यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार या पढ़ाई करते है और अपने परिवार से मिलने जाते हैं. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्री अग्रिम टिकट बुक कर यात्रा की योजना बनाएं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)

ट्रेन का संचालन व समय-सारणी:

  • गाड़ी संख्या 08760 (दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन):
  • प्रस्थान: दुर्ग से सुबह 10:45 बजे
  • रायपुर जं.: 11:20 बजे आगमन, 11:25 बजे प्रस्थान
  • उसलापुर: 13:20 बजे आगमन, 13:30 बजे प्रस्थान
  • पेंड्रा रोड: 14:55 बजे आगमन और 14:57 बजे प्रस्थान
  • अन्नुपुर जं.: 15:35 बजे आगमन, 15:40 बजे प्रस्थान
  • शहडोल: 16:15 बजे आगमन, 16:17 बजे प्रस्थान
  • उमरिया: 17:09 बजे आगमन, 17:11 बजे प्रस्थान
  • कटनी मुड़वारा: 18:40 बजे आगमन, 18:50 बजे प्रस्थान
  • दमोह: 20:20 बजे आगमन, 20:22 बजे प्रस्थान
  • सागर: 21:25 बजे आगमन, 21:30 बजे प्रस्थान
  • विरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी): 01:55 बजे आगमन, 02:05 बजे प्रस्थान
  • आगरा कैंट: 06:35 बजे आगमन, 06:40 बजे प्रस्थान
  • हजरत निजामुद्दीन पर सुबह 11:10 बजे पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 08761 (हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग)

प्रस्थान: हजरत निजामुद्दीन से दोपहर 12:30 बजे

  • आगरा कैंट: 15:40 बजे आगमन, 15:45 बजे प्रस्थान
  • झांसी: 21:30 बजे आगमन, 21:40 बजे प्रस्थान
  • सागर: 02:10 बजे आगमन, 02:15 बजे प्रस्थान
  • दमोह: 03:25 बजे आगमन, 03:27 बजे प्रस्थान
  • कटनी मुड़वारा: 06:10 बजे आगमन, 06:20 बजे प्रस्थान
  • उमरिया: 07:36 बजे आगमन, 07:38 बजे प्रस्थान
  • शहडोल: 08:35 बजे आगमन, 08:37 बजे प्रस्थान
  • अन्नुपुर जं.: 09:15 बजे आगमन, 09:20 बजे प्रस्थान
  • पेंड्रा रोड: 09:57 बजे आगमन, 09:59 बजे प्रस्थान
  • उसलापुर: 11:50 बजे आगमन, 12:00 बजे प्रस्थान
  • रायपुर जं.: 13:50 बजे आगमन, 13:55 बजे प्रस्थान
  • दुर्ग पर शाम 15:00 बजे ट्रेन पहुंचेगी.

इस ट्रेन का टर्मिनल बदला: रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मालानी एक्सप्रेस (20487/20488) ट्रेन के टर्मिनल में अस्थायी बदलाव किया है. अब यह ट्रेन दिल्ली जंक्शन की जगह दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन से संचालित की जाएगी. ट्रेन संख्या 20487 (बाड़मेर- दिल्ली सराय रोहिल्ला, पहले यह ट्रेन दिल्ली जंक्शन पर 12:55 बजे पहुंचती थी. अब यह 28 अगस्त से दिल्ली सराय रोहिल्ला पर 12:30 बजे पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 20488 दिल्ली सराय रोहिल्ला से बाड़मेर, यह दिल्ली जंक्शन से 15:40 बजे चलती थी, लेकिन अब ये ट्रेन 29 अगस्त से दिल्ली सराय रोहिल्ला से 15:50 बजे प्रस्थान करेगी.

