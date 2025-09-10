ETV Bharat / state

27 सितंबर से दौड़ेगी मऊ-उधना वीकली फेस्टिवल ट्रेन, कोटा के यात्रियों को मिलेगा फायदा

कोटा: इस दीपावली पर कोटा से उत्तर प्रदेश और गुजरात जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश के मऊ से गुजरात के सूरत के उधना स्टेशन तक वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. ट्रेन 27 सितंबर से 2 नवंबर के बीच चलाई जाएगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा कि इस स्पेशल ट्रेन से कोटा मंडल के यात्रियों को भी फायदा होगा. यह कोटा मंडल के पांच स्टेशन पर ठहरेगी. उधना पूजा स्पेशल के नाम से 05017 नंबर ट्रेन 27 सितंबर से 1 नवंबर के बीच 6 ट्रिप करेगी. यह मऊ जंक्शन से शनिवार सुबह 5:30 बजे रवाना होगी और देर रात 1:15 बजे कोटा पहुंचेगी. अगले दिन रविवार दोपहर 12 बजे उधना पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 05018 उधना से मऊ 28 सितंबर से 2 नवंबर के बीच 6 ट्रिप करेगी. हर रविवार दोपहर 3 बजे रवाना होगी और देर रात 1:20 बजे कोटा पहुंचेगी. अगले दिन सोमवार रात 10:30 पर मऊ पहुंचेगी.

पढ़ें: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिवाली पर पुणे के लिए चल रही है यह 4 फेस्टिवल स्पेशल, मिल रहे हैं कंफर्म टिकट