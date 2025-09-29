ETV Bharat / state

शादियों के लिए जेवरात खरीदी शुरू, दाम बढ़ने से अब लाइट वेट ज्वेलरी की बढ़ी डिमांड

अब बजट के अनुसार सोना-चांदी के जेवर खरीदी का ट्रेंड बदल रहा है.

jewelry shopping trends 2025
अब बजट के अनुसार सोना-चांदी के जेवर खरीदी का ट्रेंड बदल रहा है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
रायपुर: देवउठनी एकादशी के बाद शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी. शादियों के मुहूर्त भी शुरू हो जाएंगे. शादियों के लिए लोग सोने और चांदी के जेवर की खरीदी करते हैं. वर्तमान समय में सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. इसके बावजूद सोना और चांदी की डिमांड सुरक्षित निवेश और शादियों में लेने देने के हिसाब से बराबर बनी हुई है. हालांकि, दाम बढ़ने के बाद अब लोग लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं. जानिए सराफा कारोबारियों से क्या है लेटेस्ट ट्रेंड-

शादियों के लिए जेवरात खरीदी शुरू, दाम बढ़ने से अब लाइट वेट ज्वेलरी की बढ़ी डिमांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कम वजन में आकर्षक डिज़ाइन की मांग: रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि, शादी के लिए सोने के कंगन, चूड़ी, हार, पाटला, मंगलसूत्र, लॉकेट, अंगूठी, चेन और ब्रेसलेट की खूब मांग है. अब ग्राहक कम वज़न में लेकिन डिजाइनर जेवर पसंद कर रहे हैं. गिफ्ट देने के लिए लाइट वेट ज्वेलरी ली जा रही है, वहीं बेटी और बहू के लिए थोड़े भारी जेवर खरीदे जा रहे हैं. नवरात्रि के साथ खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. सोना और चांदी महंगे होने के बावजूद निवेश और परंपरा दोनों के लिहाज़ से फायदेमंद माने जाते हैं.

शादियों के लिए जेवरात खरीदी शुरू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभी सोने का भाव 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम ₹1,18,900 तक पहुंच गया है. और चांदी ₹1,48,000 प्रति किलो के करीब है- हरख मालू पूर्व अध्यक्ष रायपुर सराफा एसोसिएशन

चांदी के पारंपरिक सामानों की भी हो रही जमकर खरीदी: सराफा कारोबारी लक्ष्मी नारायण लाहोटी ने बताया कि, देवउठनी एकादशी के बाद शादी का सीजन शुरू हो जाता है. लोग नवरात्रि को शुभ मानते हैं और इसी समय चांदी के जेवर और पूजा-पात्र खरीदते हैं. खासकर बिछिया, अंगूठी, करधनी, पायल, हथखोल, चांदी का नारियल, दीपक, पानदान, अष्टधातु की मूर्तियां और अष्ट लक्ष्मी का लोटा जैसी चीजें खरीदी जाती हैं.

चांदी के पारंपरिक सामानों की भी हो रही जमकर खरीदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिना सोना-चांदी के शादी अधूरी मानी जाती है, इसलिए लोग अपने बजट के अनुसार कम वजन के जेवर ले रहे हैं- लक्ष्मी नारायण लाहोटी, सराफा कारोबारी

शुभ मुहूर्त की शुरुआत देवउठनी एकादशी से: दीपावली के 11 दिन बाद आने वाली देवउठनी एकादशी को पहला शुभ मुहूर्त माना जाता है. इसके बाद शादी-ब्याह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं. ऐसे में सोना-चांदी की खरीदी भी बढ़ जाती है. चाहे जेवर हों या पूजन-सामग्री, लोग परंपराओं को निभाने के लिए अपने बजट में सामंजस्य बिठाकर खरीददारी कर रहे हैं.

दाम बढ़ने से अब लाइट वेट ज्वेलरी की बढ़ी डिमांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कम वजन में आकर्षक डिज़ाइन की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
अब लाइट वेट ज्वेलरी की बढ़ी डिमांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
