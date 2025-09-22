छत्तीसगढ़ में शारदीय नवरात्रि पर बारिश के आसार, बंगाल की खाड़ी में डिस्टर्बेंस का असर
नवरात्रि की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2025 at 3:18 PM IST
रायपुर: पूरे देश में शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना का दौर जारी है. नवरात्रि के दौरान प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा. इस बारे में ईटीवी भारत ने रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला से बात की है. उन्होंने नवरात्रि के दौरान प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है.
मौसम विभाग ने बारिश का अंदेशा जताया: मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि नवरात्रि के 5 दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही मेघ गर्जन होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि 25 सितंबर को मध्य बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है. जो डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है. जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव फिर से देखने को मिल सकता है.
बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन: मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने जानकारी दी है कि 22 सितंबर की तारीख में उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. 25 सितंबर तक मध्य बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है. जो डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है.
इस सिस्टम के प्रभाव से अगले दो दिनों में 24 सितम्बर से प्रदेश में मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधि बढ़ जाएगी. इस दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक दो हिस्सों पर भारी बारिश भी हो सकती है. 24 सितंबर से लेकर अगले चार-पांच दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक
छत्तीसगढ़ के किन जिलों में होगी बारिश ?: इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के साथ ही सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा. कुल मिलाकर बस्तर और सरगुजा के कई जिलों में बारिश होगी. इन जिलों के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है. नवरात्रि में लोगों को घूमने फिरने में थोड़ी परेशानी हो सकती है.
कब होगी मानसून की विदाई ?: मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई को लेकर भी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मानसून की थोड़ी विदाई शुरू हुई है. दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई सामान्य तिथि उत्तर छत्तीसगढ़ से 8 अक्टूबर तक होती है. 12 अक्टूबर दक्षिण छत्तीसगढ़ से मानसून विदाई की सामान्य तिथि है. तीन-चार दिनों के बाद उत्तर छत्तीसगढ़ में भी बारिश होने की संभावना है. ऐसे में आने वाले एक सप्ताह तक मानसून की विदाई संभव नहीं है.
छत्तीसगढ़ के शहरों का तापमान: जानिए छत्तीसगढ़ में रविवार को शहरों का तापमान कैसा रहा ?
- रायपुर: अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस
- बिलासपुर: अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस
- पेंड्रारोड: अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस
- अंबिकापुर: अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस
- दुर्ग: अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस
- राजनांदगांव: अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस