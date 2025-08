ETV Bharat / state

प्रदेश में मानसून का कहर, रविवार को भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अपने शहर का हाल - RAJASTHAN MAUSAM

भारी बारिश का असर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : August 2, 2025 at 9:46 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 9:54 AM IST 4 Min Read

Last Updated : August 2, 2025 at 9:54 AM IST