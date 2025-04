ETV Bharat / state

अप्रैल में आसमान से बरसने लगी आग, आज 26 जिलों में हीट वेव का अलर्ट - WEATHER UPDATE IN RAJASTHAN

जयपुर में तमतमाया सूरज ( ETV Bharat Jaipur )

Published : April 8, 2025

लगातार दूसरे दिन बाड़मेर सबसे गर्म: सोमवार को लगातार दूसरे दिन बाड़मेर प्रदेश में सबसे गर्म रहा. यहां अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके बाद जैसलमेर में 45.4, चित्तौड़गढ़ 44.4, बीकानेर 44.3, कोटा 44.1, वनस्थली 43.6, फलोदी 43.4, श्री गंगानगर, चूरू और जोधपुर शहर में 43.3 और भीलवाड़ा में 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. इस दौरान राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. जो सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा. मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के मुताबिक, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य बना है, जो की सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. पूर्व सीएम गहलोत की सलाह: प्रदेश में गर्मी की हालत को देखते चिंता जताते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट की. उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने इस साल अप्रेल के दूसरे सप्ताह से ही हीटवेव चलने की संभावना जताई है. यह अपूर्व स्थिति है. इसमें हर साल हीट वेव का समय जल्दी आता जा रहा है. गहलोत में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कहा कि साल 2025 में ऐतिहासिक गर्मी पड़ने का भी अंदेशा है. यह ग्लोबल वॉर्मिंग का असर है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को हीट वेव की परिस्थिति से निपटने के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए. सर्दियों में रैन बसेरे बनाए जाते हैं, वैसे ही गर्मी से बचने के लिए भी सार्वजनिक स्थानों पर छायादार, हवादार स्थान बनाने चाहिए. साथ ही अस्पतालों में इंतजाम पूरे किए जाने चाहिए. आमजन से अपील है कि बहुत जरूरी होने पर ही दोपहर में घर से निकलें और लू से बचने के पूरे उपाय करें.

जयपुर: मौसम विभाग ने 9 अप्रैल तक प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, कोटा और जयपुर संभाग के ज्यादातर इलाके में हीट वेव का अनुमान जताया है. विभाग ने चेताया कि इस दौरान जोधपुर, बीकानेर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं तीव्र हीटवेव का सामना करना पड़ सकता है. विभाग ने आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस इजाफे का अनुमान जताया है. विभाग के अनुसार, मंगलवार को 26 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया. इनमें चित्तौड़गढ़ और कोटा में तेज गर्म हवाएं चलेंगी. वहीं बाड़मेर और जालोर में दिन और रात में तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान है. इन इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है , जबकि अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा , धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर,पाली और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया गया. इसे भी पढ़ें: राजस्थान में गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट, बाड़मेर में टूटा रिकॉर्ड

