देहरादून: उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने राज्य के 6 पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. इन जिलों में 4 गढ़वाल मंडल में हैं तो 2 कुमाऊं मंडल में पड़ते हैं. इसके साथ ही बाकी पर्वतीय जिलों में बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर आने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बादलों की भारी गर्जना और बिजली चमकने का अनुमान जारी किया है.

उत्तराखंड में आज भी होगी बारिश: मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान जारी किया है. कुमाऊं मंडल के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भी इसी तरह की बारिश का अनुमान है. इसके साथ ही गढ़वाल मंडल में टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में तीव्र से अति तीव्र बारिश की संभावना है. वहीं कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जिलों में भी इसी तरह बारिश होगी.

मौसम विभाग ने 25 अगस्त तक का अलर्ट जारी किया: इसके साथ ही मौसम विभाग ने 21 अगस्त के लेकर 25 अगस्त तक के मौसम का पूर्वानुमान भी जारी किया है. 21 अगस्त को राज्य के 5 पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान है. इन जिलों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं. बाकी पहाड़ी जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान है. मैदानी इलाकों में 20 अगस्त जैसा ही मौसम रहेगा.

भारी बारिश का अलर्ट: 22 अगस्त को मौसम का प्रभाव मैदानी जिले में भी दिखेगा. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन राज्य के पर्वतीय जिलों के साथ ही मैदानी जिले उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश होगी. राज्य के सभी जनपदों में शुक्रवार को बारिश के तेज से अति तेज दौर चलेंगे.

शनिवार को ऑरेंज अलर्ट: 23 अगस्त को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. शनिवार को राज्य के देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. इसलिए इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के बाकी पर्वतीय जिलों के साथ ही उधम सिंह नगर में भारी बारिश होने का अनुमान जारी किया गया है. यहां येलो अलर्ट जारी है.

24 और 25 अगस्त को पूरे उत्तराखंड में बारिश: 24 अगस्त को पूरे उत्तराखंड में बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दिन राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गर्जना के साथ होने का अनुमान लगाया है. इसके साथ ही 25 अगस्त को भी सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

