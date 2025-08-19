जयपुर. प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होता हुआ दिख रहा है. बीते 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं-कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई. पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली. राज्य में सर्वाधिक वर्षा भूंगड़ा (बांसवाड़ा) में 110 मिलीमीटर दर्ज की गई. वहीं राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान बीकानेर में 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सिरोही में 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम का यह रहा पूर्वानुमान : राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों तक दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. विभाग ने बताया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में नया मानसूनी तंत्र बनने से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है. 20 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में अधिकांश स्थानों पर बारिश हो सकती है. जबकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी कहीं-कहीं पर वर्षा दर्ज की जाएगी.

कई जिलों में येलो अलर्ट जारी : मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार जिन जिलों में मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, जालोर और बाड़मेर शामिल हैं.

22 अगस्त तक जमकर होगी बारिश : मौसम विभाग जयपुर केंद्र ने बताया कि राजस्थान में 22 अगस्त 2025 के बीच बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिलों में भारी वर्षा तथा मेघगर्जन की संभावना जताई गई है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही जिलों में 21 और 22 अगस्त को तेज बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और नदी-नालों के पास अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है.

पश्चिमी राजस्थान में असर : पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 19 से 22 अगस्त के बीच कई जिलों में मेघगर्जन और बौछारों की संभावना जताई गई है. बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, जोधपुर और पाली जिलों में इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की चेतावनी दी गई है. विशेषकर जालौर और पाली जिलों में 21 और 22 अगस्त को भारी वर्षा की संभावना है. वहीं चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर और नागौर जैसे जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

हाल की बारिश का ब्योरा : बीते 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक वर्षा बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा में 11 सेमी दर्ज हुई. इसके अलावा बूंदी के नैनवा में 7 सेमी, प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में 6 सेमी, उदयपुर के सलूंबर में 5 सेमी और बारां के किशनगंज व छीपाबड़ौद में 5-5 सेमी वर्षा हुई. वहीं, नागरकोट, छबड़ा और अटरु में 4-4 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई. कोटा के डीगां, उदयपुर के डिपरो, बांसवाड़ा के घाटोला और सिरोही के पिंडवाड़ा में 3 सेमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा कई स्थानों पर 1 से 2 सेमी तक वर्षा हुई.

वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. सबसे अधिक बारिश जालोर जिले के भीनमाल में 3 सेमी हुई. वहीं, जैसलमेर के सम और नाचना/लाठी में 2-2 सेमी तथा पोखरण और रामगढ़ में भी 2-2 सेमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बीकानेर के पूंगल, जालोर के आहोर, बाड़मेर के सिंदरी और जालोर मुख्यालय में 1-1 सेमी बारिश दर्ज हुई. इसी तरह चूरू के तारानगर/रेणी में भी 1 सेमी वर्षा हुई. कई स्थानों पर 1 सेमी से कम वर्षा दर्ज की गई.