ETV Bharat / state

बिहार में आज मौसम बदलेगा करवट, 28 जिलों में बारिश मचाएगी तबाही! - BIHAR WEATHER UPDATE

बिहार में आज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग ने बारिश और ठनका गिरने को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 7:29 AM IST

2 Min Read

पटना: बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग पटना के अनुसार आज 21 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की आशंका है.

21 जिलों में येलो अलर्ट जारी: राज्य के गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वज्रपात की भी चेतावनी: इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही यहां पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त के बाद बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा. जिससे सभी जिलों में भारी बारिश होगी.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट: समस्तीपुर, वैशाली, सहरसा, भोजपुर, कटिहार, मधेपुरा, लखीसराय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां पर भी 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ-साथ तेज बारिश की प्रबल संभावना है.

24 घंटे में यहां हुई बारिश: 24 घंटे में बारिश औरंगाबाद में 80 मिमी, मधुबनी में 57.4 मिमी, सारण में 51 मिमी, रोहतास में 48.8 मिमी और बांका में 41मिमी दर्ज की गई है. बिहार में इस बार 498.9 मिमी बारिश ही दर्ज हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 666.9 मिमी होना चाहिए था. यानी इस बार 25% कम वर्षा हुई है.

BIHAR WEATHER UPDATE
मौसम विभाग पटना ने जारी किया अलर्ट (मौसम विभाग पटना)

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने किसानों और अन्य लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. साथ ही खुले बिजली के तारों से दूर रहे हैं और व्रजपात के दौरान खुले मैदान समेत ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना रहें.

ये भी पढ़ें-

पटना: बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग पटना के अनुसार आज 21 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की आशंका है.

21 जिलों में येलो अलर्ट जारी: राज्य के गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वज्रपात की भी चेतावनी: इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही यहां पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त के बाद बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा. जिससे सभी जिलों में भारी बारिश होगी.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट: समस्तीपुर, वैशाली, सहरसा, भोजपुर, कटिहार, मधेपुरा, लखीसराय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां पर भी 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ-साथ तेज बारिश की प्रबल संभावना है.

24 घंटे में यहां हुई बारिश: 24 घंटे में बारिश औरंगाबाद में 80 मिमी, मधुबनी में 57.4 मिमी, सारण में 51 मिमी, रोहतास में 48.8 मिमी और बांका में 41मिमी दर्ज की गई है. बिहार में इस बार 498.9 मिमी बारिश ही दर्ज हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 666.9 मिमी होना चाहिए था. यानी इस बार 25% कम वर्षा हुई है.

BIHAR WEATHER UPDATE
मौसम विभाग पटना ने जारी किया अलर्ट (मौसम विभाग पटना)

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने किसानों और अन्य लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. साथ ही खुले बिजली के तारों से दूर रहे हैं और व्रजपात के दौरान खुले मैदान समेत ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना रहें.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR WEATHERबिहार मौसमPATNA NEWSBIHAR MONSOONBIHAR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

बिहार में राहुल गांधी की अबतक की सबसे बड़ी यात्रा, जानें 'वोटर अधिकार यात्रा' की इनसाइड स्टोरी

17% मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए प्रशांत किशोर का बड़ा दांव, लालू-तेजस्वी के साथ करेंगे 'खेला'?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.