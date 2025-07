ETV Bharat / state

Monsoon 2025: दिल्ली NCR में आज जोरदार बारिश, जानिए IMD का ताजा अपडेट

Published : July 13, 2025 at 8:04 AM IST | Updated : July 13, 2025 at 8:33 AM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में मानसून की दशक के बाद दिल्ली में लगातार बीते कई दिनों से बारिश हो रही है. जिसकी वजह से मौसम भी खुशनुमा हुआ है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है.

