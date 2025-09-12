IMD ने बताया फिर कब शुरू होगी बारिश, राजस्थान में सामान्य से 72% ज्यादा वर्षा
मौसम विभाग ने 11 सितंबर तक राज्य में हुई वर्षा को लेकर तस्वीर साफ की है. 17 सितंबर से फिर बारिश की गतिविधियां तेज होगी.
Published : September 12, 2025 at 11:31 AM IST
जयपुर: प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले दिनों में पश्चिमी हवाएं प्रभावी रहेंगी, जिससे बारिश की गतिविधियां फिलहाल कम बनी रहेंगी. मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है. विभाग ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, हालांकि कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है. विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 17 सितंबर से मौसम एक बार फिर सक्रिय होगा. यहां मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
मौसम विभाग ने 12 से 25 सितंबर 2025 तक पूर्वानुमान जारी किया है. विभाग के अनुसार 12 से 18 सितंबर को राजस्थान के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवाएं प्रभावी रहेंगी, जिससे बारिश की गतिविधियों में कमी बनी रहेगी. हालांकि 17 सितंबर से दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है. कुल मिलाकर पहले सप्ताह में राज्य में बारिश सामान्य से कम (बिलो नॉर्मल) रहेगी. वहीं, दूसरे सप्ताह 19 से 25 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में सामान्य के आसपास बारिश होने का अनुमान है. विभाग का कहना है कि दोनों सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है.
पढें: प्रदेश में विदाई की ओर मानसून, चढ़ने लगा पारा, मौसम विभाग का बड़ा अपडेट
अब तक 72 प्रतिशत ज्यादा बारिश: मानसून 2025 ने राजस्थान में इस बार उम्मीद से ज्यादा बारिश कर किसानों के चेहरे खिलाए हैं. मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 11 सितंबर तक राज्य में औसतन 703.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई , जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 410.1 मिमी है. यानी प्रदेश ने अब तक सामान्य से 72% अधिक वर्षा हुई है. विभाग के अनुसार पिछले सप्ताह (5 से 11 सितंबर) के दौरान राज्य में औसत 51.7 मिमी वर्षा हुई है, जो सामान्य 21.8 मिमी की तुलना में 137 फीसदी ज्यादा है. पूर्वी राजस्थान में 70.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 128 प्रतिशत अधिक रही. वहीं पश्चिमी राजस्थान में 36.6 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 152 प्रतिशत अधिक है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ-साथ कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है. इस असामान्य बारिश ने जहां किसानों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में जलभराव और फसल नुकसान जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं.
- राजस्थान में - 703.4 मिमी (सामान्य से 72% ज्यादा)
- पूर्वी राजस्थान में - 987.4 मिमी (सामान्य से 68% ज्यादा)
- पश्चिमी राजस्थान में - 477.4 मिमी (सामान्य से 78% ज्यादा)
यह भी पढें: रिकॉर्ड तोड़ मानसून की विदाई को लेकर आया अपडेट, पूर्वी हिस्से में पड़ा कमजोर
पूर्वी राजस्थान में रिकॉर्ड वर्षा: पूर्वी राजस्थान में बारिश का आंकड़ा सामान्य से कहीं ज्यादा रहा है. यहां अब तक 987.4 मिमी बारिश दर्ज की गई , जो सामान्य 588.4 मिमी की तुलना में 68% अधिक है. सबसे ज्यादा बारिश बारां जिले में हुई, जहां 1582.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से दोगुनी है. वहीं कोटा में 1222.3 मिमी , सवाई माधोपुर में 1316.1 मिमी और दौसा में 1240.2 मिमी वर्षा दर्ज हुई. जयपुर में भी मानसून मेहरबान रहा और यहां 911.9 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 84% अधिक है. जबकि भीलवाड़ा (998.1 मिमी), उदयपुर (819.7 मिमी) और झालावाड़ (1132.1 मिमी) जैसे जिलों में भी पर्याप्त बारिश दर्ज की गई.
पूर्वी राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश
- बारां - 1582.1 मिमी (101% ज्यादा)
- कोटा - 1222.3 मिमी (76% ज्यादा)
- सवाई माधोपुर - 1316.1 मिमी (110% ज्यादा)
- दौसा - 1240.2 मिमी (121% ज्यादा)
- जयपुर - 911.9 मिमी (84% ज्यादा)
- भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर और टोंक में भी सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हुई.
पश्चिमी राजस्थान में भी सामान्य से अधिक वर्षा: पश्चिमी राजस्थान में इस बार अच्छी बारिश हुई. यहां अब तक 477.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य 268.1 मिमी है. यानी यहां सामान्य से 78% अधिक वर्षा हुई. हनुमानगढ़ में सबसे अधिक 574.7 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 146% ज्यादा है. श्रीगंगानगर में 451.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 136% अधिक है. नागौर (726.8 मिमी), चूरू (630.3 मिमी) और जोधपुर (500.5 मिमी) जैसे जिलों में भी सामान्य से दोगुनी बारिश हुई. जैसलमेर और बाड़मेर जैसे शुष्क जिलों में भी क्रमशः 223.7 मिमी और 384.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से कहीं अधिक है. जैसलमेर और बाड़मेर जैसे शुष्क जिलों में भी औसत से अधिक वर्षा दर्ज हुई है.
पश्चिमी राजस्थान में भी बादल मेहरबान
- हनुमानगढ़ - 574.7 मिमी (146% ज्यादा)
- श्रीगंगानगर - 451.8 मिमी (136% ज्यादा)
- नागौर - 726.8 मिमी (107% ज्यादा)
- चूरू - 630.3 मिमी (102% ज्यादा)
- जोधपुर - 500.5 मिमी (81% ज्यादा)
किसानों के लिए राहत और चिंता दोनों: इस बार की अधिक वर्षा ने जहां खरीफ की फसलों के लिए पर्याप्त नमी दी है, वहीं कुछ इलाकों में जलभराव और फसल नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं. खासकर पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारां और बूंदी जैसे जिलों में लगातार भारी बारिश से खेतों में पानी भर गया है. दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के सूखे इलाकों में इस बारिश ने किसानों की उम्मीदों को मजबूती दी है.