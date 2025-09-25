दुर्गा पूजा के दौरान कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, क्या बारिश त्योहार में डालेगा खलल!
दुर्गा पूजा के दौरान झारखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी है.
Published : September 25, 2025 at 8:09 PM IST
रांची: शारदीय नवरात्र का उत्साह राज्य में चरम पर है. दूसरी ओर राजधानी रांची सहित राज्यभर में दुर्गा पूजा आयोजन समितियों की ओर से पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
इस सबके बीच राज्यवासियों के मन में एक सवाल बार-बार उठ रहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान रांची और राज्य में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा. क्या दुर्गा पूजा के दौरान भक्तों के उत्साह में बारिश खलल डालेगा. इन सवालों को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता उपेंद्र कुमार ने मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद से बात की.
मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि इन दिनों बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम एक्टिव हो रहा है. अभी तक के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यह सिस्टम का ऐसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ज्यादा दिखेगा लेकिन उसकी नमी और क्लाउड बैंड में झारखंड भी आएगा.
इस वजह से झारखंड में भले ही भारी बारिश न हो लेकिन हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है. दुर्गा पूजा के आयोजकों को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश को ख्याल रखकर अपनी तैयारी करेंगे. अभिषेक आनंद ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में दशहरा के भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की ही संभावना है.
अभी तक सामान्य रहा है झारखंड में मानसून
मौसम केंद्र रांची के मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद में कहा कि झारखंड में अभी तक मानसून सामान्य रहा है. राज्य के सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, रांची जैसे जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. संथाल के पाकुड़ में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है लेकिन कुल मिलाकर राज्य में सामान्य बारिश हुई है. सितंबर महीने में रुक-रुककर बारिश हुई है और वह सामान्य बारिश के रेंज में है. उन्होंने बताया कि राज्य में मानसून की औसत सामान्य बारिश हुई है.
राज्य में पिछले 24 घंटे में कमजोर रहा मानसून
मौसम केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटों में रांची सहित राज्यभर में मानसून कमजोर रहा है. इस दौरान सर्वाधिक 21 mm बारिश पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में रिकॉर्ड हुआ है जबकि मंझगाव में 17.7mm, टांटनगर में 15.2mm, हाट गम्हरिया में 12.8mm, कांके में 12.2mm, रांची में 11.6, नामकुम में 11.3mm, गोला में 11 mm, मनोहरपुर में 10.8mm बारिश हुई है. इस दौरान राज्य का अधिकतम तापमान गोड्डा में 34.6℃ और न्यूनतम तापमान लातेहार में 21.2℃ रिकॉर्ड हुआ है.
इसे भी पढ़ें- झारखंड में अगले 3 दिनों तक कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना कारण
इसे भी पढ़ें- दुर्गोत्सव की तैयारी में बारिश का खलल! मौसम के बदले मिजाज से कारीगर चिंतित
इसे भी पढ़ें- झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून! शारदीय नवरात्र में बारिश की संभावना, जानिए क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक