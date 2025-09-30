दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश
तेज़ धूप और उमस भरी गर्मी के बीच दोपहर बाद कई इलाकों में अचानक बारिश होने से लोगों को राहत मिली.
Published : September 30, 2025 at 12:49 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मंगलवार को अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया. पिछले दिनों तेज धूप और गर्मी की मार झेल रहे शहरवासियों को अब राहत मिली है. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है. मौसम में यह बदलाव नवरात्रि के मेले घूमने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है.
दिल्ली में मंगलवार सुबह से ही आसमान में काले बादल मंडराने लगे थे. सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर तक कई इलाकों में हल्की बारिश ने गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी. तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी ने राजधानी और आसपास के शहरों ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद का माहौल सुहाना कर दिया है, जानकारी के अनुसार कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2025
वीडियो नॉर्थ एवेन्यू से है। pic.twitter.com/TJ4StBmInX
