दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश

तेज़ धूप और उमस भरी गर्मी के बीच दोपहर बाद कई इलाकों में अचानक बारिश होने से लोगों को राहत मिली.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2025 at 12:49 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मंगलवार को अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया. पिछले दिनों तेज धूप और गर्मी की मार झेल रहे शहरवासियों को अब राहत मिली है. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है. मौसम में यह बदलाव नवरात्रि के मेले घूमने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है.

दिल्ली में मंगलवार सुबह से ही आसमान में काले बादल मंडराने लगे थे. सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर तक कई इलाकों में हल्की बारिश ने गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी. तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी ने राजधानी और आसपास के शहरों ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद का माहौल सुहाना कर दिया है, जानकारी के अनुसार कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई.

कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश (ETV Bharat)
अचानक मौसम बदलने से लोग सड़कों पर भीगते दिखें और कई जगहों पर यातायात पर भी असर पड़ा. तस्वीर दिल्ली के साउथ एवेन्यू रोड की है जहां तेज बारिश की वजह से मौसम पूरी तरह से बदल गया है.
आपको बता दें कि पहले ही मौसम विभाग (IMD) ने आज बारिश का पूर्वानुमान लगाया था. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली और आसपास के आसमान काले घनघोर बादलों से घिर गया. चारों ओर अंधेरा छा गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई. मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से हवाओं में बदलाव की संभावना से प्रदेश में मौसम आमतौर पर 3 अक्टूबर तक परिवर्तनशील रहने और बीच-बीच में आंशिक बादल रहने की संभावना है.

