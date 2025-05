ETV Bharat / state

यूपी में बदला मौसम का मिजाज; अलीगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर में झमाझम बारिश, जानिए मौसम का ताजा हाल - UP WEATHER

वाराणसी में हुई झमाझम बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 8:46 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 9:28 PM IST 2 Min Read

वाराणसी/अलीगढ़/मिर्जापुर : सूबे के कई शहरों में गुरुवार को मौसम सुहाना हो गया. आसमान में काली घटनाएं घिर आईं. आंधी के साथ बारिश भी हुई. अलीगढ़ में तेज हवा के साथ हुई हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई. इसी कड़ी में वाराणसी और मिर्जापुर में भी कई इलाकों में बारिश हुई. अलीगढ़ में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी. इससे लोग परेशान हो रहे थे. सुबह से ही सूरज आग बरसाने लगता था. यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया था. तेज धूप के कारण दोपहर में सड़कें सुनसान हो जाती थीं. गुरुवार की शाम को मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवा चलने लगी. इसके बाद आंधी आ गई. देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए. इसके बाद बारिश शुरू हो गई. अलीगढ़ में छाई घटाएं. (etv bharat)

Last Updated : May 29, 2025 at 9:28 PM IST