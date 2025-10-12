यूपी के मौसम में तेजी से बदलाव; तापमान में गिरावट, सुबह-शाम के वक्त ठंड बढ़ी, छाने लगी धुंध
अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट.
लखनऊ: बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह वह शाम के समय ओस गिरने के साथ ही आइसोलेटेड स्थानों पर हल्की धुंध छाने लगी है. सुबह व रात के समय हल्की ठंडक में इजाफा हुआ है. दिन में आसमान साफ है धूप खिल रही है. अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों के अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम है. न्यूनतम तापमान में कमी होने के कारण सुबह व रात के समय हल्की ठंडक बढी है
लखनऊ में गुलाबी ठंडक: राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई. सुबह तथा शाम के समय 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पुरवाई हवा चली. दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली. सुबह व शाम के समय पुरवाई हवा के चलने से लखनऊ के मौसम में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया है. सुबह के समय गुलाबी ठंडक दस्तक दे रही है. अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
इटावा सबसे ठंडा जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का इटावा सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान उरई में 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की लगभग जिलों से विदाई हो चुकी है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों के चार या पांच जिलों में मानसून अभी बना हुआ है. फिलहाल प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
