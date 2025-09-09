ETV Bharat / state

झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, मानसून पड़ा कमजोर, अधिकतम तापमान में इजाफा

रांची: झारखंड में मानसून अब कमजोर पड़ गया है. राजधानी में पिछले तीन दिनों से धूप के साथ बादल की आंख मिचौनी चल रही है. इसकी वजह से अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है. उमस भी बढ़ी है. लेकिन बारिश से राहत मिल गई है. पिछले 24 घंटे में पाकुड़ में सबसे ज्यादा तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. जबकि लातेहार में सबसे कम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा है.

राज्य के ज्यादातर जिलों में चढ़ा पारा

राज्य के प्रमुख शहरों में राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा है. जमशेदपुर में 33 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 31.3 डिग्री, डाल्टनगंज में 34.4 डिग्री, चाईबासा में 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है. न्यूनतम तापमान के मामले में लातेहार के बाद सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस पारा रांची का रहा है. मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक 9 सितंबर से आने वाले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में कहीं-कहीं तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है.

कुछ घंटों के भीतर इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम

9 सितंबर को अपराह्न 3 बजे से पहले पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा जिला के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 30, 40 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है. इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है. बारिश के समय पेड़ के नीचे ना जाएं. खेतों में ना रुकें.