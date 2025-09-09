ETV Bharat / state

झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, मानसून पड़ा कमजोर, अधिकतम तापमान में इजाफा

झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. जिससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है.

weather-change-maximum-temperature-increased-in-jharkhand
झारखंड का मौसम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में मानसून अब कमजोर पड़ गया है. राजधानी में पिछले तीन दिनों से धूप के साथ बादल की आंख मिचौनी चल रही है. इसकी वजह से अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है. उमस भी बढ़ी है. लेकिन बारिश से राहत मिल गई है. पिछले 24 घंटे में पाकुड़ में सबसे ज्यादा तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. जबकि लातेहार में सबसे कम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा है.

राज्य के ज्यादातर जिलों में चढ़ा पारा

राज्य के प्रमुख शहरों में राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा है. जमशेदपुर में 33 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 31.3 डिग्री, डाल्टनगंज में 34.4 डिग्री, चाईबासा में 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है. न्यूनतम तापमान के मामले में लातेहार के बाद सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस पारा रांची का रहा है. मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक 9 सितंबर से आने वाले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में कहीं-कहीं तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है.

कुछ घंटों के भीतर इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम

9 सितंबर को अपराह्न 3 बजे से पहले पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा जिला के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 30, 40 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है. इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है. बारिश के समय पेड़ के नीचे ना जाएं. खेतों में ना रुकें.

सिर्फ एक जिला में सामान्य से कम हुई बारिश

बता दें कि पिछले साल की तुलना में झारखंड में इस साल अब तक अच्छी बारिश हुई है. पिछले साल 1 जून से 30 सितंबर के बीच 1008.9 मिमी बारिश हुई थी, जो सामान्य से करीब 1 प्रतिशत कम थी. साल 2024 में कुल 18 जिलों में सामान्य बारिश हुई थी. जबकि धनबाद, लातेहार और गढ़वा में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड हुई थी. उस साल पाकुड़, देवघर और चतरा में सामान्य से कम बारिश हुई थी. वर्तमान वर्ष में सिर्फ पाकुड़ ऐसा जिला है, जहां 1 जून से अब तक के बीच सामान्य से करीब 22 फीसदी कम बारिश हुई है.

ये भी पढ़ें: झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, अब तक 8 जिलों में बारिश हुई भरपूर, सिर्फ पाकुड़ पर मेघ की कम दिखी कृपा

कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, क्या पितृपक्ष में बारिश से मिलेगी राहत?

झारखंड में पूरे सप्ताह बारिश के बीच वज्रपात का बना रहेगा खतरा, मौसम केंद्र ने जारी की चेतावनी, इन बातों का रखें ख्याल

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND WEATHERRAIN IN JHARKHANDझारखंड का मौसमझारखंड मानसूनJHARKHAND WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.