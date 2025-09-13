ETV Bharat / state

बिहार में मुखिया पति के घर पुलिस का छापा, 7 लग्जरी गाड़ियां और लाखों का हथियार जब्त, पति-पत्नी गिरफ्तार

मोतिहारी पुलिस ने मुखिया पति कमरुद्दीन के घर छापा मारकर करोड़ों का हथियार, गोलियां, दस्तावेज और लग्जरी वाहन जब्त किया है. पढ़ें पूरी खबर.

Motihari Police Raid
मुखिया पति कमरुद्दीन के घर छापा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2025 at 8:01 AM IST

3 Min Read
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में शुक्रवार को पुलिस ने एक मुखिया पति के आवास पर छापा मारा है. स्थानीय मुखिया पति कमरुद्दीन उर्फ ढोलकवा के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार, गोलियां, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई लग्जरी वाहन जब्त किए गए. पुलिस ने मुखिया और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय माफियाओं पर नकेल कसने की उम्मीद जगी है.

लाखों का मॉडर्न हथियार जब्त: छापेमारी के दौरान पुलिस ने पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य की कार्बाइन, चार पिस्टल प्रत्येक एक लाख रुपये से ऊपर की, 40 हजार रुपये की सिक्सर, एक लाख रुपये का राइफल और लाखों रुपये कीमत की गोलियां बरामद की. इसके अलावा सात लग्जरी चारपहिया वाहन और एक बाइक भी सीज कर ली गई. ये हथियार आधुनिक और खतरनाक बताए जा रहे हैं, जो अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे.

मुखिया पति के घर पुलिस का छापा (ETV Bharat)

भूमाफिया है मुखिया पति कमरुद्दीन: यह साहसिक अभियान मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में चलाया गया. एसपी ने बताया कि कमरुद्दीन भूमाफिया के रूप में जाना जाता था और अवैध कारोबारों में लिप्त रहता था. वह इलाके में भय का माहौल बनाए रखने के लिए इन हथियारों का सहारा लेता था. विशेष रूप से आगामी चुनावों के दौरान इनका दुरुपयोग करने की योजना बनाई जा रही थी.

राजनीतिक प्रभाव और पत्नी की जीत: कमरुद्दीन की पत्नी ने हाल ही में मुखिया चुनाव में सफलता हासिल की थी, जिससे उनका स्थानीय राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया था. पुलिस का मानना है कि यह जीत अवैध गतिविधियों को मजबूत करने का माध्यम बनी. छापे के बाद कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिसमें उसके बयानों पर धान के खेत से एक और आधुनिक हथियार भी मिला.

Motihari Police Raid
7 लग्जरी गाड़ियां बरामद (ETV Bharat)

अतिरिक्त बरामदगी और जांच: पूछताछ के आधार पर पुलिस ने खेत से एक और हथियार बरामद किया, जो विरोधियों और ग्रामीणों को धमकाने के लिए रखा गया था. जब्त दस्तावेजों में अवैध भूमि हड़पने और वित्तीय लेन-देन से जुड़े सुराग मिल सकते हैं. लग्जरी वाहनों की जांच से पता चलेगा कि ये चोरी के या फर्जी दस्तावेजों से प्राप्त तो नहीं.

Motihari Police Raid
लाखों का हथियार जब्त (ETV Bharat)

आगे की कार्रवाई: एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि छापेमारी अभियान अभी जारी है और पूछताछ से मिली जानकारियों के आधार पर अन्य ठिकानों पर दबिश दी जाएगी. उन्होंने विश्वास जताया कि इस गिरोह से जुड़े कई बड़े रहस्य जल्द ही उजागर होंगे. पुलिस की यह सक्रियता अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण साबित होगी.

"छापेमारी अभियान जारी है और पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर अधिक ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी. आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े और भी बड़े राज सामने आ सकते हैं."-स्वर्ण प्रभात, एसपी

MUKHIYA HUSBAND IN MOTIHARIMOTIHARI NEWSमोतिहारी पुलिसमुखिया पति कमरुद्दीनMOTIHARI POLICE RAID

