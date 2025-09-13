ETV Bharat / state

बिहार में मुखिया पति के घर पुलिस का छापा, 7 लग्जरी गाड़ियां और लाखों का हथियार जब्त, पति-पत्नी गिरफ्तार

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में शुक्रवार को पुलिस ने एक मुखिया पति के आवास पर छापा मारा है. स्थानीय मुखिया पति कमरुद्दीन उर्फ ढोलकवा के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार, गोलियां, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई लग्जरी वाहन जब्त किए गए. पुलिस ने मुखिया और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय माफियाओं पर नकेल कसने की उम्मीद जगी है.

लाखों का मॉडर्न हथियार जब्त: छापेमारी के दौरान पुलिस ने पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य की कार्बाइन, चार पिस्टल प्रत्येक एक लाख रुपये से ऊपर की, 40 हजार रुपये की सिक्सर, एक लाख रुपये का राइफल और लाखों रुपये कीमत की गोलियां बरामद की. इसके अलावा सात लग्जरी चारपहिया वाहन और एक बाइक भी सीज कर ली गई. ये हथियार आधुनिक और खतरनाक बताए जा रहे हैं, जो अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे.

भूमाफिया है मुखिया पति कमरुद्दीन: यह साहसिक अभियान मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में चलाया गया. एसपी ने बताया कि कमरुद्दीन भूमाफिया के रूप में जाना जाता था और अवैध कारोबारों में लिप्त रहता था. वह इलाके में भय का माहौल बनाए रखने के लिए इन हथियारों का सहारा लेता था. विशेष रूप से आगामी चुनावों के दौरान इनका दुरुपयोग करने की योजना बनाई जा रही थी.

राजनीतिक प्रभाव और पत्नी की जीत: कमरुद्दीन की पत्नी ने हाल ही में मुखिया चुनाव में सफलता हासिल की थी, जिससे उनका स्थानीय राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया था. पुलिस का मानना है कि यह जीत अवैध गतिविधियों को मजबूत करने का माध्यम बनी. छापे के बाद कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिसमें उसके बयानों पर धान के खेत से एक और आधुनिक हथियार भी मिला.