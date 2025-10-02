ETV Bharat / state

विजयादशमी पर बलौदाबाजार में शस्त्र पूजन, रावण दहन पर जिले में रहेगी सुरक्षा चाक चौबंद

पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया.

WEAPON WORSHIP IN BALODABAZAR
विजयादशमी पर बलौदाबाजार में शस्त्र पूजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 1:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदा बाजार: विजयादशमी के दिन आज बलौदा बाजार पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया. सबसे पहले पुलिस के जवानों ने मां दुर्गा की आरती की और हथियारों की पूजा की. शस्त्र पूजन के धार्मिक आयोजन में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता भी शामिल हुईं. मां दुर्गा से पुलिस अधीक्षक ने प्रदेश और जिले में खुशहाली की कामना की. हर साल पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया जाता है. जवान अपने सर्विस रायफल से लेकर पिस्टल तक की यहां पूजा करते हैं.

पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन: पुलिस अधीक्षक ने इस मौके पर कहा कि विजयादशमी का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का, अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है. पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि जिले के अपराध मुक्त बनाना पुलिस का कर्तव्य है. एसपी ने कहा कि जनता के सहयोग से हम अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं. समाज में शांति और व्यवस्था कायम रहे इसके लिए पुलिस चौबीसो घंटे काम कर रही है.

बलौदाबाजार में शस्त्र पूजन (ETV BHARAT)

शस्त्र पूजन केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमें यह स्मरण कराता है कि शस्त्रों का प्रयोग समाज में शांति स्थापित करने और निर्दोषों की रक्षा के लिए होना चाहिए. विजयादशमी का दिन हमें यह संकल्प दिलाता है कि हम हमेशा कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखेंगे और समाज के दुश्मनों पर कड़ी नजर बनाए रखेंगे: अभिषेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

विजयादशमी के दिन होता है विशेष आयोजन: पुलिस विभाग में दशहरे के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. माना जाता है कि यह दिन नए संकल्प लेने और सुरक्षा के प्रति सजग रहने का अवसर है. शस्त्र पूजन के जरिए पुलिस कर्मी अपने हथियारों के प्रति सम्मान और निष्ठा व्यक्त करते हैं. शस्त्र पूजन के आयोजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, हेमसागर सिदार, डीएसपी स्तर के अधिकारी, थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस लाइन के जवान मौजूद रहे.

WEAPON WORSHIP IN BALODABAZAR
विजयादशमी पर बलौदाबाजार में शस्त्र पूजन (ETV Bharat)
WEAPON WORSHIP IN BALODABAZAR
विजयादशमी पर बलौदाबाजार में शस्त्र पूजन (ETV Bharat)

रावण दहन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम: आज होने वाले रावण दहन को लेकर पुलिस ने खास तैयारी की है. सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिन जगहों पर झांकी और रावण दहन किया जाना है वहां पर खास सुरक्षा इंतजाम किए गये हैं.

रायपुर में तैयार हो रहा 'रावण', पुरंदर मिश्रा बोले- “श्री राम विजयादशमी” के रूप में मनाया जाएगा दशहरा
पंडरिया में राम जी के तीर से हुआ रावण का अंत, धमतरी में शानदार आतिशबाजी ने जीता लोगों का दिल
छत्तीसगढ़ में दशहरा के दौरान हादसा, रामलीला के कलाकार हुए घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYADASHAMIRAVAN DAHAN 2025NAVRATRI 2025विजयादशमी 2025WEAPON WORSHIP IN BALODABAZAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.