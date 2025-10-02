ETV Bharat / state

विजयादशमी पर बलौदाबाजार में शस्त्र पूजन, रावण दहन पर जिले में रहेगी सुरक्षा चाक चौबंद

विजयादशमी पर बलौदाबाजार में शस्त्र पूजन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 2, 2025 at 1:27 PM IST 3 Min Read