पानी का मसला इन राज्यों में हो गया गंभीर, पढ़िये सीएम सुक्खू और भगवंत मान क्या बोले - BHAGWANT MANN

पानी का मसला इन राज्यों में हो गया गंभीर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 5, 2025 at 3:19 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 4:00 PM IST 3 Min Read

शिमला: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे. इस दौरान उन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पंजाब-हरियाणा के बीच चल रहे पानी के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि उनके पास किसी को देने के लिए पानी नहीं है. मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया कि 'पंजाब का किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन राज्य के पास अतिरिक्त पानी नहीं है जिसे वो किसी को दे सकें. पानी का कोई विवाद नहीं है कानूनी तौर आंकड़े पंजाब के पक्ष में हैं. हमने एक साल के लिए जितना पानी एक साल के लिए अलॉट किया था वो दस महीने में इस्तेमाल कर दो महीने का अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं. उनका तर्क है कि 10-15 साल से उन्हें ये पानी मिलता रहा है, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है. पंजाब ने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया है. 2022 तक 21 प्रतिशत पानी हम खेतों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. अब हम साठ प्रतिशत से ऊपर चले गए हैं. हमने पाइपें दबाकर खेतों तक पहुंचाया है. इसके साथ ही अपने नहरों को ठीक किया है. हमारे पास फालतू पानी नहीं है.' हमारे पास नहीं है पानी:मान (ETV Bharat) पंजाब को जरूरतों के अनुसार पानी की आवश्यकता:मान भगवंत मान ने कहा कि हम हर साल अपने पड़ोसी राज्य को जो पानी देते हैं, वो दे रहे हैं. पिछले 10 से 15 वर्षों में पंजाब ने काफी तरक्की की है, नहरें विकसित हुई हैं और अब राज्य को अपनी जरूरतों के अनुसार पानी की आवश्यकता है. हम विकास कर रहे हैं, किसानों की मांगें बढ़ रही हैं, ऐसे में पंजाब की प्राथमिकता अपने नागरिकों की जरूरतें पूरी करना है. एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री भगवंत मान विशेष चॉपर के जरिए पंजाब के लिए रवाना हो गए.

पंजाब ने की थी पानी में कटौती बता दें कि भाखड़ा बांध कुछ दिन पहले तक हरियाणा को 9 हजार क्यूसिक पानी मिल रहा था. इसे पंजाब ने कम करके 4 हजार क्यूसिक कर दिया था. बीते दिनों हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 8500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने की मांग की थी. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाखड़ा नहर से हरियाणा को दी जाने वाली पानी की आपूर्ति में पंजाब सरकार की ओर से अचानक की गई कटौती दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे प्रदेश के जिलों में पानी का संकट खड़ा हो गया है. हिमाचल को क्या मिला: सुक्खू सिर्फ पंजाब हरियाणा ही नहीं हिमाचल भी अपने पानी के हक की लड़ाई लड़ रहा है. बीते कल सीएम सुक्खू ने कहा था कि 'हिमाचल में पानी प्रदेश की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है. राज्य के लोगों को पानी पर अपना हक मिलना चाहिए. प्रदेश 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है फिर भी हिमाचल को इससे क्या मिला है. एसजेवीएनएल 6,700 करोड़ रुपये की कंपनी बन गई है, लेकिन हमें पूछना चाहिए कि हिमाचल को क्या मिल रहा है. पंजाब और हरियाणा पानी को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन पानी हिमाचल से बह रहा है. बदले में हमें क्या मिल रहा है?.' ये भी पढ़ें: इंसान ही नहीं पौधों को भी किया जाता है क्वारंटीन, आखिर क्यों जरूरी है ये प्रक्रिया, ऐसा नहीं किया तो क्या होगा नुकसान?

