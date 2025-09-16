ETV Bharat / state

DUSU चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, केवल उम्मीद कर सकते हैं कि सभी नियमों का पालन होगा

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि 149 ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी और 35 मोटरसाइकिल चुनाव अभियान पर नजर रखने के लिए तैनात की गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2025 at 8:36 PM IST

नई दिल्ली: डूसू चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वे केवल उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव के दौरान सभी नियमों का पालन होगा. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नियमों के पालन की जिम्मेदारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस और छात्र संगठनों की है.

डूसू का चुनाव 18 सितंबर को होना है. आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील प्रशांत मनचंदा ने कहा कि प्रशासन लिंगदोह कमेटी और दूसरे नियमों का पालन कराने में नाकाम रही है. उन्होंने कुछ फोटो और वीडियो कोर्ट को दिखाए. तब एनएसयूआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये फोटो पिछले साल के हैं. तब कोर्ट ने कहा कि आज की तस्वीर देखिए. कोई आपराधिक ट्रायल नहीं हो रहा है. आखिर याचिकाकर्ता को फोटो लाने के लिए मजबूर क्यों किया जाए. वाहनों पर लगे स्टीकर देखिए.

23 दिन में 4593 चालान काटे गए

दिल्ली पुलिस ने कहा कि 24 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक उम्मीदवारों की ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर 4593 चालान काटे किए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि आज उम्मीदवारों की ओर से कोई रैली नहीं निकाली गई. तब कोर्ट ने कहा कि ये आश्चर्य है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस को उसकी ड्यूटी क्या है इसके बारे में बताना पड़ रहा है. तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि 15 सितंबर की शाम से लेकर 16 सितंबर दोपहर एक बजे तक दो सौ चालान काटे गए हैं.

बता दें कि 15 सितंबर को कोर्ट ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चेतावनी दी थी कि अगर नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि डूसू के चुनाव में छात्र संगठनों की बड़ी भूमिका है. कोर्ट ने छात्र संगठनों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने उम्मीदवारों को निर्देश दें कि वो नियमों का पालन करें. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि कोई उल्लंघन या संपत्तियों का विरुपण नहीं किया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि क्या दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के लिए कोर्ट के आदेश की जरुरत होगी.

हाईकोर्ट वकील प्रशांत मनचंदा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि डूसू के चुनाव प्रचार में नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. चुनाव के दौरान दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट, लिंगदोह कमेटी की अनुशंसाओं और डूसू कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि प्रत्याशी ट्रैक्टर, वाहनों, रैलियों और रोड शो के जरिये प्रचार कर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं.

