DUSU चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, केवल उम्मीद कर सकते हैं कि सभी नियमों का पालन होगा

नई दिल्ली: डूसू चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वे केवल उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव के दौरान सभी नियमों का पालन होगा. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नियमों के पालन की जिम्मेदारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस और छात्र संगठनों की है.

डूसू का चुनाव 18 सितंबर को होना है. आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील प्रशांत मनचंदा ने कहा कि प्रशासन लिंगदोह कमेटी और दूसरे नियमों का पालन कराने में नाकाम रही है. उन्होंने कुछ फोटो और वीडियो कोर्ट को दिखाए. तब एनएसयूआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये फोटो पिछले साल के हैं. तब कोर्ट ने कहा कि आज की तस्वीर देखिए. कोई आपराधिक ट्रायल नहीं हो रहा है. आखिर याचिकाकर्ता को फोटो लाने के लिए मजबूर क्यों किया जाए. वाहनों पर लगे स्टीकर देखिए.

23 दिन में 4593 चालान काटे गए

दिल्ली पुलिस ने कहा कि 24 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक उम्मीदवारों की ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर 4593 चालान काटे किए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि आज उम्मीदवारों की ओर से कोई रैली नहीं निकाली गई. तब कोर्ट ने कहा कि ये आश्चर्य है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस को उसकी ड्यूटी क्या है इसके बारे में बताना पड़ रहा है. तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि 15 सितंबर की शाम से लेकर 16 सितंबर दोपहर एक बजे तक दो सौ चालान काटे गए हैं.