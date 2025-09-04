छिन्दवाड़ा : हम हिंदू नहीं बल्कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं. यह बयान कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दिया है. उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है. मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बुधवार शाम छिंदवाड़ा पहुंचे थे. यहां उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में मप्र आदिवासी विकास परिषद की बैठक व सम्मान समारोह के दौरान ये बयान दिया.

गर्व से हम हिंदू नहीं हैं, आदिवासी हैं : उमंग सिंघार (Etv Bharat)

मप्र आदिवासी विकास परिषद की बैठक व सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उमंग सिंघार द्वारा दिया गया ये बयान मध्य प्रदेस की सियासत में बवाल ला सकता है. दरअसल, उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज को एकजुट रहने की बात कहते हुए कहा, '' किसी समाज को सम्मान देना बुरी बात नहीं, बहुत सालों पहले जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसमें क्या स्थिति रही, क्या मनुवाद रहा ये आप सब जानते हैं. हम प्रकृति पूजक हैं और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हम हिन्दू नही हैं.''

करमडार पूजा में शामिल हुए सिंघार (Etv Bharat)

कमलनाथ व नकुलनाथ को लेकर कही ये बात

मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की आयोजित बैठक व सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, '' यह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ की कर्मभूमि है, जहां हमेशा ही आदिवासी भाइयों के मान-सम्मान को केन्द्र बिन्दु में रखा गया है. कमलनाथ व नकुलनाथ ने कांग्रेस संगठन से लेकर आम चुनाव में भी आदिवासी भाइयों की भागीदारी बराबर रखी है.

छिंदवाड़ा में आदिवासियों के बीच नेता प्रतिपक्ष ने दिया बयान (Etv Bharat)

समाज से बड़ा कोई नहीं है

सिंघार ने कहा कि समाज से बड़ा कोई नहीं है. समाज से ही राजनेता व अधिकारी बनता है, किन्तु पद पाते ही व्यक्ति स्वयं के विकास में जुट जाता है और समाज को भूल जाता है, इसीलिए समाज को चाहिए की वह इन पर लगाम लगाकर रखे.

छिन्दवाड़ा के आदिवासियों की जमीन का मुद्दा उठाएंगे

उमंग सिंघार ने आगे कहा, '' सूरज, जल, जंगल, जमीन और फसल को पूजने वाला आदिवासी है. मैं इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनते ही छिन्दवाड़ा में आदिवासी भाइयों की जमीन कन्वर्ट मामले की जांच प्रारंभ की जाएगी. इसमें दोषी पाए जाने वाले नेता व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.''

करमडार पूजा में शामिल हुए सिंघार

विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार दशहरा मैदान में आयोजित आदिवासियों की करमडार महा पूजा में भी शामिल हुए. विधि विधान से होने वाली इस पूजा में सभी आदिवासियों ने पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता पहना था. इसके अलावा वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी.