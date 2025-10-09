ETV Bharat / state

त्योहारों पर लकी ऑफर, शॉपिंग गिफ्ट से रहें सावधान, हो सकते हैं साइबर फ्रॉड के शिकार; एक्सपर्ट से जानें बचाव के टिप्स

वाराणसी: त्योहारों का मौसम शुरू होते ही साइबर ठग ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं. वह ऐसे-ऐसे तरीके अपनाते हैं, जो नए होते हैं. इससे लोग उनके झांसे में आकर अपनी मेहनत की जमा-पूंजी गंवा बैठते हैं. कहीं फेस्टिवल ऑफर के नाम पर फ्रॉड, तो कहीं त्योहारी सीजन में लॉटरी के नाम पर ठगी की जाती है. शेयर में निवेश से कई गुना पैसे कमाने का जरिया भी त्योहारों में खूब इस्तेमाल किया जाता है. कई बार बाइक या कार जीतने का लालच लेकर हजारों-लाखों रूपए ऐंठ लिए जाते हैं. ऐसे में ETV भारत ने साइबर क्राइम एक्सपर्ट और वाराणसी में तैनात ACP विदुष सक्सेना से खास बातचीत की.

साइबर क्राइम एक्सपर्ट और वाराणसी में एसीपी की जिम्मेदारी निभा रहे विदुष सक्सेना ने बताया कि साइबर क्राइम का वैसे तो कोई सीजन नहीं होता, लेकिन फेस्टिवल सीजन में साइबर फ्रॉड करने वाले ज्यादा एक्टिव होते हैं. इसकी बड़ी वजह यह होती है, कि इस वक्त लोगों के खाते में पैसे होते हैं. लोग फेस्टिव सीजन में शॉपिंग से लेकर ऑफर तक की उम्मीद में आसानी से इनके चक्कर में आ जाते हैं. उन्होंने बताया कि बनारस में 15 दिन के अंदर लगभग 135 से ज्यादा ऐसे फ्रॉड केस सामने आए हैं. एक दिन पहले ही बनारस में एक महिला को साइबर ठगों ने चालान का लिंक भेजकर 6 लाख रुपए का फ्रॉड किया.

एसीपी विदुष सक्सेना. (Video Credit: ETV Bharat)

केस नंबर 1: एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि चितईपुर के रहने वाले मनोज को दशहरे पर एक मैसेज आया. इसमें उसके द्वारा की गई ऑनलाइन शॉपिंग की हिस्ट्री निकालकर साइबर ठगों ने उसको गिफ्ट में बाइक जीतने का मैसेज भेजा. फिर लिंक के जरिए बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए 9000 रुपए की डिमांड की. पैसे दिए जाने के बाद उससे फिर से 5000 रुपए मांगे गए. लगातार पैसे की डिमांड होने पर मनोज को समझ में आ गया कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है.