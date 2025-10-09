त्योहारों पर लकी ऑफर, शॉपिंग गिफ्ट से रहें सावधान, हो सकते हैं साइबर फ्रॉड के शिकार; एक्सपर्ट से जानें बचाव के टिप्स
एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि साइबर क्राइम का कोई सीजन नहीं होता, लेकिन फेस्टिवल सीजन में ज्यादा फ्रॉड किए जाते हैं.
October 9, 2025
वाराणसी: त्योहारों का मौसम शुरू होते ही साइबर ठग ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं. वह ऐसे-ऐसे तरीके अपनाते हैं, जो नए होते हैं. इससे लोग उनके झांसे में आकर अपनी मेहनत की जमा-पूंजी गंवा बैठते हैं. कहीं फेस्टिवल ऑफर के नाम पर फ्रॉड, तो कहीं त्योहारी सीजन में लॉटरी के नाम पर ठगी की जाती है. शेयर में निवेश से कई गुना पैसे कमाने का जरिया भी त्योहारों में खूब इस्तेमाल किया जाता है. कई बार बाइक या कार जीतने का लालच लेकर हजारों-लाखों रूपए ऐंठ लिए जाते हैं. ऐसे में ETV भारत ने साइबर क्राइम एक्सपर्ट और वाराणसी में तैनात ACP विदुष सक्सेना से खास बातचीत की.
साइबर क्राइम एक्सपर्ट और वाराणसी में एसीपी की जिम्मेदारी निभा रहे विदुष सक्सेना ने बताया कि साइबर क्राइम का वैसे तो कोई सीजन नहीं होता, लेकिन फेस्टिवल सीजन में साइबर फ्रॉड करने वाले ज्यादा एक्टिव होते हैं. इसकी बड़ी वजह यह होती है, कि इस वक्त लोगों के खाते में पैसे होते हैं. लोग फेस्टिव सीजन में शॉपिंग से लेकर ऑफर तक की उम्मीद में आसानी से इनके चक्कर में आ जाते हैं. उन्होंने बताया कि बनारस में 15 दिन के अंदर लगभग 135 से ज्यादा ऐसे फ्रॉड केस सामने आए हैं. एक दिन पहले ही बनारस में एक महिला को साइबर ठगों ने चालान का लिंक भेजकर 6 लाख रुपए का फ्रॉड किया.
केस नंबर 1: एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि चितईपुर के रहने वाले मनोज को दशहरे पर एक मैसेज आया. इसमें उसके द्वारा की गई ऑनलाइन शॉपिंग की हिस्ट्री निकालकर साइबर ठगों ने उसको गिफ्ट में बाइक जीतने का मैसेज भेजा. फिर लिंक के जरिए बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए 9000 रुपए की डिमांड की. पैसे दिए जाने के बाद उससे फिर से 5000 रुपए मांगे गए. लगातार पैसे की डिमांड होने पर मनोज को समझ में आ गया कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है.
केस नबंर 2: ऐसा ही केस सामने घाट के रजनीश के साथ हुआ. यहां भी उसे एक ग्रुप में जोड़ा गया. ग्रुप में जोड़ने के बाद उससे एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर मोटा प्रॉफिट दिखाया गया. इससे वह झांसे में आ गया. वह एप्लीकेशन फर्जी था, जिसमें कम समय में ज्यादा मुनाफा दिखाकर रजनीश से 12000 रुपए ले लिए गए और ऐप बंद कर दिया गया. एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि यह तो सिर्फ दो केस हैं. फ्रॉड के ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो बिल्कुल यूनिक और नए हैं. इनमें यदि कोई फंस रहा है, तो उसकी दीपावली खराब होगी और पैसे भी चले जाएंगे.
इन तरीकों से बचकर रहें
- यदि बिना बुकिंग कोई कोरियर आए तो उसे रिसीव न करें, न हीं रिजेक्ट करने के लिए कोई लिंक या स्कैनर पर स्कैन करें. यह आपके मोबाइल को हैक कर देगा.
- फेस्टिवल सीजन में लोन ऑफर के नाम पर कोई लिंक आए तो कभी क्लिक न करें. यह एपीके फाइल का लिंक होता है, जिससे मोबाइल हैक करके पैसे निकाल लिए जाते हैं.
- यदि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपको उसमें ऐड करता है और किसी सवाल का आंसर देने पर 200 से 500 रुपए पेमेंट का लालच देता है, तो इसके चक्कर में बिल्कुल भी न आएं.
- मोबाइल पर चालान मैसेज का लिंक आने पर डरे नहीं. पहले चालान को ऑफिशियल ट्रैफिक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें, क्योंकि बिना चालान हुए ही साइबर ठग लिंक भेजकर साइबर फ्रॉड कर रहे हैं.
- त्योहार के सीजन पर आपके व्हाट्सएप या मैसेज में आपके नाम से ग्रीटिंग कार्ड का मैसेज भी आएगा, जिसे क्लिक करने पर एपीके फाइल डाउनलोड होगी, जो साइबर ठगों की चाल है.
- साइबर ठग आपके ऑनलाइन शॉपिंग का रिकॉर्ड खंगालकर पिछली खरीदारी के नाम पर आपको ऑफर लिंक भेजते हैं. गाड़ी, टीवी या दूसरे गिफ्ट का लालच देकर आपसे पैसे ऐंठ सकते हैं.
- यदि इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाए और कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई जाए तो बिल्कुल न करें. यह फेक एप्लीकेशन आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा दिखाकर, बैंक अकाउंट खाली कर देगा.
साइबर फ्रॉड होने पर क्या करें: एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि अगर आपके साथ ठगी हो जाती है, तो 48 घंटे के भीतर 1930 पर कॉल करें. अगर 48 घंटे के अंदर आप अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो आपका पैसा होल्ड करके आपको धनराशि वापस मिल सकती है. अगर उससे ज्यादा समय हो गया, तो आप cybercrimegov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही अपने नजदीकी साइबर क्राइम थाने पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. हर जिले में साइबर क्राइम थाने और हर थाने पर साइबर क्राइम हेल्प डेस्क की सुविधा है.
