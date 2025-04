ETV Bharat / state

पूर्व राजघराने के ब्रिगेडियर भवानी सिंह का मोम का पुतला जयपुर में जल्द आएगा नजर, वैक्स म्यूजियम में फर्स्ट लुक होगा जारी - 14TH DEATH ANNIVERSARY TODAY

बिग्रेडियर भवानी सिंह ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य और महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर भवानी सिंह की बुधवार को 14वीं पुण्यतिथि है. जयपुर में इस मौके को यादगार बनाने के लिए खास पहल की जा रही है. नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में बुधवार को ब्रिगेडियर भवानी सिंह की मोम की प्रतिमा (वैक्स फिगर) के क्ले फेस का फर्स्ट लुक जारी किया जाएगा. यह प्रतिमा उनके शौर्य और सामाजिक योगदान को बतौर श्रद्धांजलि होगी. ब्रिगेडियर भवानी सिंह के वैक्स फिगर को लेकर जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव ने भवानी सिंह की बेटी और उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी से मुलाकात की. उन्होंने इस बारे में रिसर्च मैटेरियल, अनुमति और अनावरण पर चर्चा की. जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर आने वाला पर्यटक राजस्थान के इतिहास से रूबरू होना चाहता है, इसलिए हमने भी म्यूज़ियम मे फिल्मी सितारों के बजाए राज्य के वीर शूरवीरों को मुख्य रूप से शामिल करने का निर्णय लिया. ब्रिगेडियर भवानी सिंह को 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अद्वितीय नेतृत्व और वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था. उन्होंने पाकिस्तान के छाछरो सेक्टर में सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे. वे न सिर्फ जांबाज सैनिक थे, ब्लकि भवानी सिंह देश की आजादी के बाद किसी राजघराने से सेना में जाने वाले पहले महाराजा बने. भारतीय सेना में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए. उनके रग-रग में वीरता बसी थी.

