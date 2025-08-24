ETV Bharat / state

रांची में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, जलजमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी - HEAVY RAIN

रांची में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कई इलाकों में जलजमाव से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Heavy Rain In Ranchi
रांची के शहरी इलाके में जलजमाव का दृश्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 24, 2025 at 2:18 PM IST

रांची: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से राजधानी रांची की रफ्तार थम गई है. पिछले दो दिनों से जारी झमाझम बारिश के कारण शहर के अधिकांश निचले इलाकों में जलजमाव हो गया है. सड़कों से लेकर गलियों तक पानी भर गया है और कई मोहल्लों में घरों के भीतर भी पानी घुस गया है. इस कारण लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

सड़कें तालाब में तब्दील

बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से शहर की मुख्य सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं. कांके रोड, गाड़ीखाना, चुटिया, लोअर बाजार, पंडरा डैम साइड, जैसे इलाकों में पानी जमा होने से यातायात ठप हो गया है. छोटे वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है. जगह-जगह वाहन खराब होने से परेशानी और बढ़ गई है.

रांची में लगातार बारिश से जलजमाव की समस्या पर रिपोर्ट और स्थानीय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घरों में घुसा पानी

रांची के कई निचले इलाकों में स्थिति और भी खराब है. कुसाई कॉलोनी, इंदराबेग, लोअर चुटिया और हिंदपीढ़ी में बारिश का पानी घरों के अंदर घुस गया है. लोग अपने सामान को बचाने में जुटे हैं. कई परिवारों को पड़ोसियों या रिश्तेदारों के घरों में शरण लेना पड़ा और कुछ लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा.

बच्चों और बुजुर्गों की बढ़ी परेशानी

जलजमाव की वजह से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. वहीं बारिश के कारण शनिवार को कई बच्चे स्कूल नहीं जा सके. साथ ही बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बाजार और व्यापार पर असर

लगातार बारिश और जलजमाव ने बाजार की रौनक भी फीकी कर दी है. मेन रोड और बड़ा तालाब क्षेत्र में कई दुकानें बंद रहीं. व्यापारी संघों का कहना है कि ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है. रिक्शा और ऑटो चालकों की कमाई पर भी असर पड़ा है.

प्रशासन की सक्रियता

जलजमाव की शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की टीमें पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने का प्रयास कर रही हैं. हालांकि, लगातार हो रही बारिश के कारण राहत मिलने में समय लग रहा है. प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा है और निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने कहा है कि यदि बारिश का दौर जारी रहा तो स्थिति और बिगड़ सकती है. नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ने से शहर में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है.

Heavy Rain In Ranchi
रांची में बारिश के बाद जलजमाव. (फोटो-ईटीवी भारत)

जनजीवन अस्त-व्यस्त

घरों और सड़कों में पानी भर जाने से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हुई है. दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. कई जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित रही. सब्जी और दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है.

राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश ने शहर को ठप कर दिया है. जल जमाव ने जहां लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, वहीं प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब बारिश थमे और शहर सामान्य स्थिति में लौटे.

