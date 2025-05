ETV Bharat / state

चरखी दादरी में शुरुआती बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, जलजमाव और गड्ढों से लोग परेशान - WATERLOGGING IN CHARKHI DADRI

बारिश ने खोल दी पोल ( ETV Bharat )

Published : May 14, 2025 at 12:50 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 12:58 PM IST

चरखी दादरी: हरियाणा में इन दिनों बारिश शुरू हो चुकी है. शुरुआती बारिश से प्रदेशवासी काफी खुश हैं. वहीं, चरखी दादरी में पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है. यहां शुरुआती बारिश में ही सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं. साथ ही कई क्षेत्रों में जलजमाव के कारण वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है. जलजमाव से हो रही परेशानी: दादरी शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है. शहर के कई क्षेत्रों में बने गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है. साथ ही कई सड़कें जलजमाव के कारण गड्ढों में तब्दील हो चुका है. चरखी दादरी में शुरुआती बारिश से जलजमाव (ETV Bharat) वाहन चालकों को दुर्घटना का डर: वाहन चालकों का कहना है कि रोड टैक्स चुकाने के बावजूद हमें अच्छी सड़क की सुविधा नहीं मिल रही है. चौक पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में हर रोज दुर्घटना हो रही हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. सड़कों की हालत इतनी खराब है कि वाहन चलाते वक्त हर समय दुर्घटना का डर बना रहता है. स्थानीय भी परेशान: वहीं, स्थानीय निवासी का कहना है कि प्रशासन का ध्यान केवल कागजी योजनाओं पर है. सड़क की हालत इतनी बदतर है कि लोग रोज घायल हो रहे हैं. कई बार शिकायतें भी की गईं है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ. विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से सड़कों की मरम्मत करने की मांग उठाई है. वहीं, क्षेत्र के पार्षद ने भी सड़कों में जलजमाव से परेशानी होने की बात को स्वीकार किया है. ये भी पढ़ें:हिसार में ओलों के साथ जोरदार बारिश, सड़कों में भरा पानी, गलियां तालाब में तब्दील, लोगों को याद आ गया मानसून

Last Updated : May 14, 2025 at 12:58 PM IST