घग्गर नदी का जलस्तर घटा, लेकिन सेहत पर मंडरा रहा संकट, सीएमओ बोले - करीब 15% तक बढ़े मरीज

सिरसा जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पहले जहां रोजाना 800 से 1000 मरीज नागरिक अस्पतालों में आ रहे थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 1000 से 1200 तक पहुंच गई है. सीएमओ डॉ. महेंद्र भादू का कहना है कि बारिश और जलभराव की वजह से लोगों में त्वचा रोग, बुखार, जुकाम और वायरल संक्रमण जैसे लक्षण तेजी से फैल रहे हैं. स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने अस्पतालों में अतिरिक्त संसाधनों और बेड्स की व्यवस्था की है.

सिरसा: सिरसा जिले में घग्गर नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. पिछले कई महीनों से जिले के अधिकतर गांवों में घग्गर नदी का पानी भरा हुआ है, जिससे अब गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया है. जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट्स सामने आने लगे हैं. बारिश और नदी के उफान के बाद अब जिले में सर्दी-जुकाम, खुजली, बुखार और विभिन्न इंफेक्शन से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. संभावित बाढ़ और बढ़ते जलजनित संक्रमणों को देखते हुए चिकित्सीय सेवाओं को सशक्त किया गया है. सीएमओ ने बताया कि जिले में हर अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है. साथ ही, दवाइयों और आवश्यक उपकरणों की भी भरपूर व्यवस्था की गई है.

स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता मुहिम

स्थिति को संभालने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव के लिए गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे दूषित पानी से बचें, उबला हुआ पानी पिएं और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें. गांवों में विशेष स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी समय पर इलाज पहुंचाया जा सके.

स्थिति अभी भी गंभीर, संख्या और बढ़ने की आशंका

सीएमओ डॉ. महेंद्र भादू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह स्थिति सिर्फ सिरसा की नहीं, बल्कि उन सभी इलाकों की है जहां घग्गर नदी का पानी भरा हुआ है. बारिश और नदी के उफान ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है और बीमारी फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल मरीजों की संख्या में 10 से 15 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में संख्या और भी बढ़ सकती है.

