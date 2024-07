ETV Bharat / state

दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जलभराव, लोगों के लिए बना परेशानी का सबब - Waterlogging in many areas in Delhi

By ETV Bharat Delhi Team Published : Jul 3, 2024, 6:49 PM IST | Updated : Jul 3, 2024, 7:25 PM IST

बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जलभराव ( ETV Bharat )

Last Updated : Jul 3, 2024, 7:25 PM IST