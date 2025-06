ETV Bharat / state

यमुनानगर में उफान पर नकटी नदी, पूरा इलाका जलमग्न, घरों में घुसा पानी, ग्रामीण परेशान - WATERLOGGING IN YAMUNA NAGGER

waterlogging in Yamuna nagger ( Etv Bharat )

यमुनानगर: मानसून ने रविवार को पूरे देश में दस्तक दे दी है. पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में भी तबाही जैसा मंजर है. हरियाणा के यमुनानगर में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं. साढौरा कस्बे में नकटी नदी उफान पर है. जिसकी वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है. कई फीट तक सड़कों पर पानी जमा हो गया है. जिसके कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है. नकटी नदी का रौद्र रूप: यमुनानगर जिले का साढोरा इलाका इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हो गया है. पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश का सीधा असर यमुनानगर पर पड़ रहा है. साढौरा में नकटी नदी ने रौद्र रूप ले लिया है. इन दिनों नकटी नदी अपनी क्षमता से ज्यादा बह रही है. ओवरफ्लो पानी ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया है. सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है. लोगों के घरों में पानी घुस गया है. लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण परेशान (Etv Bharat)

