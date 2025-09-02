ETV Bharat / state

नूंह में जलमग्न इलाकों का कांग्रेस विधायक ने किया दौरा, आफताब अहमद ने पंजाब में आई बाढ़ पर जताई चिंता - WATERLOGGING IN NUH

भारी बारिश के बाद नूंह में भी जलभराव हो गया है. कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने मौके का निरीक्षण किया.

नूंल में जलमग्न हुई फसलें
नूंल में जलमग्न हुई फसलें
Published : September 2, 2025 at 4:50 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में भी जबरदस्त बरसात हुई है. शहर के साथ-साथ आसपास के दर्जनों गांव में जलभराव की समस्या है. जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं. इसके अलावा, जिले के अन्य सैकड़ों गांव में भी भारी बारिश से निपटने की पुख्ता व्यवस्था नहीं है. फसलें खराब हो चुकी हैं. आलम ये है कि गांव के कब्रिस्तान, स्कूल से लेकर घरों में भी पानी पहुंच गया है. सरकार के पास पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था नहीं है. अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नूंह शहर के हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं.

कांग्रेस विधायक ने किया मौके का निरीक्षण: कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि हमने विधानसभा सत्र के दौरान भी सवाल पूछा था, जिसका जवाब में सरकार ने कहा था कि गत वर्षों की तुलना इस साल भी बरसात अधिक हुई है. जिसकी वजह से ऐसे हालात हैं. उन्होंने कहा कि सत्र खत्म होने के बाद भी लगातार बरसात हो रही है. आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. उन्होंने बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आधा दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया, हालातों का जायजा लिया.

पंजाब में भारी आपदा: विधायक ने कहा कि नूंह शहर में पानी निकासी के लिए सरकार ने हाल ही में 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. आने वाले समय में इसका लाभ देखने को मिलेगा. लेकिन फिलहाल स्थिति शहर की अच्छी नहीं है. लोग ट्यूब के सहारे सड़क से अपने घरों तक जाने को मजबूर हैं. आफताब अहमद ने कहा कि बरसात ज्यादा हुई तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं. पंजाब में भी बाढ़ से हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं. आपदा के समय हम पंजाबी भाइयों के साथ खड़े हैं.

सरकार के इंतजाम को बताया फेल: आफताब ने कहा कि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है. सरकार को क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के बजाय फिजिकल गिरदावरी करनी चाहिए. ताकि ज्यादा से ज्यादा अधिक लोग फसल खराबे मुआवजा का लाभ उठा सके. उन्होंने कहा कि बरसात ज्यादा होने की वजह से सही तरह से इलाके के सर्वे हो पाना मुश्किल है. बिजली गुल है, इंटरनेट सुविधा भी ठप है. बरसात के साथ गांव में लोगों के घर गिर गए. लोग मलबे में दब गए, जिनकी मौत हो गई. मवेशियों की भी जान पर बन आई है. सरकार के इंतजाम पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं.

