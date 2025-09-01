ETV Bharat / state

अजमेर में 80 मिमी बारिश, कई जगह जलभराव, कायड़ पुलिया डूबने से यातायात अवरुद्ध

अजमेर में भारी बारिश से जलभराव, कायड़ पुलिया डूबी, स्कूल बस फंसी. प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए. कलेक्टर ने हालात का जायजा लिया.

Waterlogging In Ajmer
अजमेर में भारी बारिश से पानी में डूबी कायड़ पुलिया (ETV Bharat Ajmer)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2025 at 8:00 PM IST

अजमेर: जिले में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है. सोमवार सुबह तक बीते चौबीस घंटों में 80 मिमी बारिश हो गई. इस कारण कायड़ स्थित पुलिया पर तीन फीट से अधिक जलभराव की स्थिति बन गई. इसी तरह सोमलपुर में एक स्कूल बस जलभराव वाले क्षेत्र में फंस गई, हालांकि समय रहते बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. दौराई में रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसी तरह शहर में कई स्थानों पर जलभराव होने से लोगों को परेशानी हो रही है. अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा करके हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.

अजमेर में रविवार की देर रात से ही बारिश लगातार जारी है. बारिश के कारण कायड़ के तालाब में लगातार पानी आ रहा है, जिससे तालाब के बीच से निकलने वाली पुलिया डूब गई है. पुलिया के ऊपर तालाब का पानी तीन फीट तक चलने लगा. इस कारण सीकर रोड अवरुद्ध हो गया. बता दें कि जयपुर से आने वाले वाहन कायड़ होकर नागौर और सीकर रोड के लिए इसी पुलिया से गुजरते हैं.

अजमेर में भारी बारिश से भरा पानी (ETV Bharat Ajmer)

ग्रामीण अब्दुल अयूब बताते हैं कि डेढ़ वर्ष पहले हाइवे बना था और उसी के साथ पुलिया का निर्माण किया गया था. कायड़ पुलिया की पाल 19 फीट है. पुलिया तालाब के बीच से होकर गुजर रही है. बारिश के कारण तालाब में 16 फीट से अधिक पानी आ गया है. वहीं, पुलिया की ऊंचाई कम होने से तालाब का पानी पुलिया के ऊपर आ गया है. इस कारण पुलिया पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है.

Waterlogging In Ajmer
सोमलपुर में जलभराव में फंसी स्कूल बस (ETV Bharat Ajmer)

जलभराव में फंसी स्कूल बस: इधर, सोमलपुर में तालाब के भरने से बने जलभराव में एक स्कूल बस फंस गई. बस में स्कूली बच्चे सवार थे. जलभराव वाले क्षेत्र में स्कूल बस के फंसते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बच्चों को सुरक्षित निकालने के कई घंटे बाद भी बस पानी में फंसी रही. इधर, दौराई का रेलवे अंडरपास भी जलमग्न हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ. ग्रामीणों को अजमेर आने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है.

शहर में कई जगह जलभराव: शहर में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर जलभराव की समस्या से लोग परेशान नजर आए. जयपुर रोड, मेडिकल कॉलेज चौराहा, स्टेशन रोड, मार्टिन्डेल ब्रिज के नीचे, श्रीनगर रोड, नगरा, बिहारीगंज, गुलाब बाड़ी स्थित तेजाजी की देवली, मेयो लिंक रोड पर पावर हाउस, सागर विहार के समीप आदि स्थानों पर जलभराव रहा. जलभराव वाले क्षेत्रों में 20 मड पंपों की सहायता से पानी निकाला जा रहा है. कलेक्टर ने आगे बारिश की संभावना को देखते हुए अधिकारियों को अतिरिक्त तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी में जुटी हुई हैं.

Waterlogging In Ajmer
हालात का जायजा लेते अधिकारी (ETV Bharat Ajmer)

कलेक्टर ने लिया जलभराव वाले इलाके का जायजा: अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि अजमेर में बीते चौबीस घंटे में 80 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इस कारण अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई. कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर जलभराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए सभी विभागों के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं. जिला कलेक्टर ने यह भी बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी और जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में बारिश की स्थिति को देखते हुए जलभराव वाले इलाकों में स्थित स्कूलों में अवकाश का निर्णय स्वयं ले सकते हैं.

