ETV Bharat / state

चरखी दादरी की कई कॉलोनियों में बारिश से जलभराव, मकानों के गिरने का खतरा मंडराया

हरियाणा में भारी बारिश के बाद कई जिले में जलभराव से बीमारियां फैलने और घरों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है.

Water Logging In Charkhi Dadri
चरखी दादरी में जलभराव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 7, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read

चरखी दादरी: बीते दिनों हुई तेज बारिश के बाद दादरी शहर की कई कॉलोनियों में कई फुट जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि मकानों के चारों ओर जलभराव होने के कारण घरों में दरारें आ गई है. इस कारण मकान गिरने का खतरा बना हुआ है. लोगों ने प्रशासन और विभाग पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं. स्थानीय निवासी रविंद्र फोगाट ने आरोप लगाया कि "शहर में कहीं भी जलभराव की समस्या होती है तो तुरंत सरकार की ओर से जल निकासी की व्यवस्था की जाती है. हमारे यहां कई दिनों से जलभराव है. इसका कोई हल नहीं निकाला गया है."

मोहल्ले के कई घरों में बच्चे बुखार से है पीड़ितः चरखी दादरी में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद से कीकरवासनी मंदिर, गामड़ी, प्राचीन हनुमान मंदिर सहित कई एरिया में जलभराव के कारण लोगों के सामने कई मुसीबत खड़ी हो गई है. घरों के चारों ओर पानी भरा होने के कारण एक ओर लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. वहीं दूसरी ओर मकानों में दरारें आने के कारण उनमें गिरने का खतरा बना हुआ है. वहीं बीमारियां फैलने का भी खतरा भी बना हुआ है. कई घरों में बच्चे बुखार से पीड़ित हैं.

चरखी दादरी में बारिश से जलभराव (Etv Bharat)

प्रशासन या जनप्रतिनिधि नहीं दे रहें ध्यानः स्थानीय निवासी सुदेश देवी ने कहा कि "उनके घरों के चारों ओर एक सप्ताह से कई फीट पानी जमा है. लगातार पानी जमा रहने से उनके मकानों में दरारें आ चुकी है और किसी भी समय मकान गिर सकते हैं. लगातार जलभराव से बीमारियां भी फैल रही हैं. एक सप्ताह से वे पूरी तरह से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन विधायक, प्रशासन या विभाग की ओर से किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया गया है जिससे पानी कम होने की बजाए बढ़ता जा रहा है."

ये भी पढ़ें-किताबों से ज्यादा पानी पर टिकी नजरें, सांप-बिच्छू से खौफजदा चरखी दादरी के स्टूडेंट, स्कूल के कमरे, लैब और शौचालय जलमग्न

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN IN HARYANAPROBLEMS DUE TO WATER LOGGINGCHARKHI DADRI NEWSCHARKHI DADRI FLOOD WATERWATER LOGGING IN CHARKHI DADRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.