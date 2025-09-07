ETV Bharat / state

चरखी दादरी की कई कॉलोनियों में बारिश से जलभराव, मकानों के गिरने का खतरा मंडराया

चरखी दादरी: बीते दिनों हुई तेज बारिश के बाद दादरी शहर की कई कॉलोनियों में कई फुट जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि मकानों के चारों ओर जलभराव होने के कारण घरों में दरारें आ गई है. इस कारण मकान गिरने का खतरा बना हुआ है. लोगों ने प्रशासन और विभाग पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं. स्थानीय निवासी रविंद्र फोगाट ने आरोप लगाया कि "शहर में कहीं भी जलभराव की समस्या होती है तो तुरंत सरकार की ओर से जल निकासी की व्यवस्था की जाती है. हमारे यहां कई दिनों से जलभराव है. इसका कोई हल नहीं निकाला गया है."

मोहल्ले के कई घरों में बच्चे बुखार से है पीड़ितः चरखी दादरी में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद से कीकरवासनी मंदिर, गामड़ी, प्राचीन हनुमान मंदिर सहित कई एरिया में जलभराव के कारण लोगों के सामने कई मुसीबत खड़ी हो गई है. घरों के चारों ओर पानी भरा होने के कारण एक ओर लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. वहीं दूसरी ओर मकानों में दरारें आने के कारण उनमें गिरने का खतरा बना हुआ है. वहीं बीमारियां फैलने का भी खतरा भी बना हुआ है. कई घरों में बच्चे बुखार से पीड़ित हैं.