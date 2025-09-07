चरखी दादरी की कई कॉलोनियों में बारिश से जलभराव, मकानों के गिरने का खतरा मंडराया
हरियाणा में भारी बारिश के बाद कई जिले में जलभराव से बीमारियां फैलने और घरों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है.
Published : September 7, 2025 at 5:40 PM IST
चरखी दादरी: बीते दिनों हुई तेज बारिश के बाद दादरी शहर की कई कॉलोनियों में कई फुट जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि मकानों के चारों ओर जलभराव होने के कारण घरों में दरारें आ गई है. इस कारण मकान गिरने का खतरा बना हुआ है. लोगों ने प्रशासन और विभाग पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं. स्थानीय निवासी रविंद्र फोगाट ने आरोप लगाया कि "शहर में कहीं भी जलभराव की समस्या होती है तो तुरंत सरकार की ओर से जल निकासी की व्यवस्था की जाती है. हमारे यहां कई दिनों से जलभराव है. इसका कोई हल नहीं निकाला गया है."
मोहल्ले के कई घरों में बच्चे बुखार से है पीड़ितः चरखी दादरी में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद से कीकरवासनी मंदिर, गामड़ी, प्राचीन हनुमान मंदिर सहित कई एरिया में जलभराव के कारण लोगों के सामने कई मुसीबत खड़ी हो गई है. घरों के चारों ओर पानी भरा होने के कारण एक ओर लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. वहीं दूसरी ओर मकानों में दरारें आने के कारण उनमें गिरने का खतरा बना हुआ है. वहीं बीमारियां फैलने का भी खतरा भी बना हुआ है. कई घरों में बच्चे बुखार से पीड़ित हैं.
प्रशासन या जनप्रतिनिधि नहीं दे रहें ध्यानः स्थानीय निवासी सुदेश देवी ने कहा कि "उनके घरों के चारों ओर एक सप्ताह से कई फीट पानी जमा है. लगातार पानी जमा रहने से उनके मकानों में दरारें आ चुकी है और किसी भी समय मकान गिर सकते हैं. लगातार जलभराव से बीमारियां भी फैल रही हैं. एक सप्ताह से वे पूरी तरह से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन विधायक, प्रशासन या विभाग की ओर से किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया गया है जिससे पानी कम होने की बजाए बढ़ता जा रहा है."