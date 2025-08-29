हरिद्वार: मौसम विभाग पूर्वानुमान ने लगाया था कि 28 अगस्त को हरिद्वार में मूसलाधार बारिश होगी, जो कि सही साबित हुई. गुरुवार देर शाम को अचानक आसमान में काले घने बादल छा गए और देखते ही देखते तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. लगभग 2 घंटे तक हुई बारिश से शहर में जगह-जगह जलभराव की समस्या देखी गई. जिससे आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ी.

गुरुवार को हुई बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल भराव हुआ. शहर के लिए जाने वाले रानीपुर और भगत सिंह चौक इलाके में काफी पानी भर गया. पानी इतना था कि फोर व्हीलर का निकलना भी मुश्किल साबित हुआ. कई फोर व्हीलर पानी में जाते ही बार-बार बंद हो रहे थे. जिनको आखिर में लोगों को धक्का दे देकर पानी से बाहर निकालना पड़ा.

वहीं जल भराव के चलते सड़कों पर खड़े टू व्हीलर या तो पानी में गिरते हुए दिखाई दिए या पानी में डूबे हुए दिखाई दिए. हालांकि, इस दौरान जलभराव के बीच पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते नजर आए. पुलिस ने जहां ज्यादा पानी भरा हुआ था, उस रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया. हालांकि, इस दौरान कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना उन रास्तों पर जाते नजर आए.

बता दें रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर लंबे समय से जल भराव की समस्या चली आ रही है. बरसात में अक्सर यहां पर जल भराव हो जाता है और कई फीट पानी सड़कों पर भर जाता है. जिसमें पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. जल भराव के कारण कई बार दुकानों में भी पानी चला जाता है, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. इन समस्याओं के बावजूद जिला प्रशासन अब तक इस समस्या से स्थानीय निवासियों को निजात नहीं दिला पाया है और न ही इसका कोई स्थायी समाधान कर पाया है. वहीं हरिद्वार रेलवे स्टेशन की छत में लगे पंखे और लाइट से बारिश का पानी टपकता नजर आया.

वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 29 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसको लेकर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों से दूरी बनाने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें: