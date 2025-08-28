ETV Bharat / state

जींद में बारिश से 500 एकड़ फसल खतरे में, खेतों में चार से पांच फुट तक पानी जमा - WATERLOGGING IN FIELDS

जींद में बारिश से खेतों में पानी भराव, 500 एकड़ फसल डूबने की आशंका, किसान नाराज़, प्रशासन के दावे खोखले साबित.

जींद में बारिश से 500 एकड़ फसल खतरे में
जींद में बारिश से 500 एकड़ फसल खतरे में (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 28, 2025 at 5:57 PM IST

जींद: जिले में हुई हालिया बारिश ने जहां शहरी निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों के खेत खलिहान भी अछूते नहीं रहे. गांव मोरखी और भिड़ताना की लगभग 500 एकड़ भूमि पर चार से पांच फुट तक पानी जमा हो गया है. खेतों में खड़े धान व अन्य खरीफ फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं. किसानों की मानें तो यदि पानी जल्दी नहीं निकाला गया तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा.

24 घंटे से खेतों में जमा पानी

गांव मोरखी निवासी विजेंद्र, सुनील, सियाराम, सुल्तान, राजेश, बिट्टू और भिड़ताना निवासी राममेहर, नोनी, काला, बागा सहित कई किसानों ने बताया कि बरसात थमे हुए 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लेकिन खेतों में पानी जस का तस खड़ा है. खेतों की मेड़ों से लेकर पगडंडियों तक पानी भरा है. किसानों का कहना है कि अगर पानी एक-दो दिन और रुका रहा तो धान की फसल पूरी तरह चौपट हो जाएगी.

मोरखी और भिड़ताना में पानी में डूबी फसलें
मोरखी और भिड़ताना में पानी में डूबी फसलें (Etv Bharat)

प्रशासन का दावा खोखला

प्रशासन का दावा है कि अगले 24 घंटे में खेतों से पानी निकाल दिया जाएगा, लेकिन हालात देखकर यह संभव नहीं लगता. दरअसल, मानसून से पहले जिला स्तर पर बरसाती पानी की निकासी के लिए विशेष योजना बनाई गई थी. ड्रेनों की साफ-सफाई पर लाखों रुपये खर्च किए गए थे. अधिकारियों ने दावा किया था कि इस बार किसानों को पानी निकासी की समस्या नहीं होगी. लेकिन बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी.

फसलों में जलभराव देख दुखी होते ग्रामीण
फसलों में जलभराव देख दुखी होते ग्रामीण (Etv Bharat)

पानी की निकासी भी बाधइत

गांव भंभेवा, मोरखी, भिड़ताना, मालश्रीखेड़ा, लुदाना, ललितखेड़ा, धड़ौली आदि गांवों में खेतों में पानी का भराव है. खासकर भिड़ताना और मोरखी गांव के बीच पाइपलाइन न दबाए जाने से पानी की निकासी बाधित है. किसानों ने आरोप लगाया कि अधूरी योजना और लापरवाही के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है.

किसानों की चेतावनी

किसानों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई कर पानी की निकासी नहीं करवाई गई तो वे मजबूरन आंदोलन जैसे कठोर कदम उठाएंगे. किसानों का कहना है कि उनकी आजीविका दांव पर लगी है और प्रशासन को जिम्मेदारी से तत्काल समाधान करना होगा.

