फरीदाबाद में बारिश के बाद जलभराव, मेयर बोलीं- 'निगम करा रहा नालों की सफाई, जलभराव में आई है कमी' - WATERLOGGING IN FARIDABAD

waterlogging in faridabad ( Etv Bharat )

Published : May 3, 2025 at 5:27 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 5:43 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में हुई तेज बारिश के बाद शहर में भारी जलभराव देखा गया. वहीं, रेलवे अंडरपास के नीचे एक गाड़ी भी पानी में डूब गई. शहर में जलभराव की स्थिति को देखते हुए फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि पहले के मुकाबले जल भराव में भारी कमी आई है. कुछ ही देर में जलभराव क्लीयर हो गया था. क्योंकि नगर निगम द्वारा नालों की सफाई करवाई जा रही है. उन्होंने कहा कि जन क्षेत्रों में ज्यादा जलभराव देखा गया, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. मानसून से पहले तमाम बरसाती नालों की सफाई पूरी कर ली जाएगी. जलभराव पर क्या बोलीं मेयर? : गौरतबल है कि बीते दिन हुई बारिश के चलते शहर में जलभराव हो गया. जिस पर मेयर प्रवीण बत्रा ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि बारिश के कुछ ही समय बाद जलभराव क्लीयर हो गया था. उन्होंने कहा कि आने वाले मानसून को लेकर नगर निगम लगातार नालों की सफाई का काम कर रहा है, जो प्रगति पर है. जिसकी वजह से उतना जलभराव देखने को नहीं मिला, जितना आमतौर पर देखा जाता था. पूरा-पूरा दिन पहले सड़कों पर पानी भरा रहता था. फरीदाबाद में बारिश के बाद जलभराव (Etv Bharat)

