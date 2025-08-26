कोरिया : बैकुंठपुर में भारी बारिश के कारण चरचा कॉलरी में जलभराव हुआ है.जिससे निचले इलाकों में बसी कॉलोनियों में पानी भर गया है. स्थानीय निवासियों की माने तो नाले की सफाई नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति बनी है.नाला जाम होने से सड़क और नालियों में पानी भर चुका है. स्थानीय लोग नगर पालिका पर जल निकासी की अव्यवस्था के आरोप लगा रहे हैं.



नगर पालिका और एसईसीएल को मिलकर करना होगा काम : आपको बता दें कि कोरिया जिले में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई समस्या का समाधान करने के लिए नगर पालिका और जिम्मेदार अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा.स्थानीय महिला पार्वती ने बताया कि उनके घर में पानी भर गया है और उन्हें नहीं पता कि क्या करना है.





नाले की सफाई नहीं होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है.मैं अकेली रहती हूं ,मुझे नहीं पता कि कैसे इस समस्या का समाधान करें. अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इस समस्या का समाधान करें और नाले की सफाई कराएं - पार्वती, स्थानीय

नाले की सफाई करता निगम कर्मी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चरचा कॉलरी में भारी बारिश के कारण जलभराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय निवासी अनिल सिंह ने बताया कि नगर पालिका नाले की सफाई नहीं करती है इसलिए जलभराव हुआ है.

नगर पालिका के अधिकारी लापरवाह हैं और हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं. पूरे कॉलोनी में पानी घुसा हुआ है और एसईसीएल के क्वॉर्टर में भी पानी घुस गया है, जो घोर लापरवाही का परिणाम है.हमारी मांग है कि नगर पालिका को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और नाले की सफाई करानी चाहिए - अनिल सिंह, रहवासी



नाला साफ नहीं होने से पानी भरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निगम पर लगे लापरवाही के आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या होना चाहिए समाधान ?: स्थानीय लोगों की माने तो यदि वक्त रहते ही कॉलोनियों में नालियों और नालों की सफाई कर दी जाती तो ऐसी समस्या ना होती. स्थानीय लोगों ने नाले की नियमित सफाई करने, जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करने के सुझाव दिए हैं.



