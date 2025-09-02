भिवानी: हरियाणा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. नदी-नाले उफान पर हैं और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. लोगों में बाढ़ की दहशत है. बिजली गुल है और मार्ग बाधित हो गए हैं. खेतों में फसलें जलमग्न हो गई है. किसानों को भारी परेशानी हो रही है. वहीं, गांव, स्कूल, अस्पताल, दफ्तर सबकुछ जलमग्न हो गया है. लोगों को भारी परेशानी हो रही है. भिवानी में भी भारी बारिश से हाल बेहाल हो गए हैं. डीसी साहिल गुप्ता ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर शहर में निकले हैं. जलभराव के इलाकों का निरीक्षण किया जा रहा है.

उपायुक्त ने किया निरीक्षण: डीसी भारी बारिश में ही अधिकारियों के साथ पानी निकासी का जायजा लेने के लिए निकले हैं. सबसे पहले उन्होंने न्यायिक परिसर के सामने, उसके बाद शिव नगर और फिर देवसर चुंगी में भी डिस्पोजल (ऐसा स्थान जहां सीवरेज का पानी एकत्रित किया जाता है और लिफ्ट कर उसे आगे शिफ्ट किया जाता है) का जायजा लिया. इस दौरान सभी डिस्पोजल चालू हालात में मिले. डीसी ने निर्देश दिए कि डिस्पोजल पर सभी संबंधित कर्मचारी तैनात रहें और नियमित रूप से निगरानी भी की जाए.

पानी निकासी के डीसी ने दिए निर्देश: वहीं, पब्लिक हेल्थ के एसइई सुनील रंगा ने बताया कि 'उपायुक्त साहिल गुप्ता ने निर्देश दिए कि पानी की निकासी नियमित रूप से हो. डिस्पोजल पर कर्मचारी हर समय तैनात रहे'. उन्होंने कहा कि 'भिवानी के कोई डिस्पोजल का निरीक्षण किया और डीसी साहिल गुप्ता द्वारा पानी निकासी से आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दि'ए.

जलभराव से डेंगू का खतरा: वहीं, भारी बारिश के कारण मच्छरों से उत्पन्न होने वाली डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए भिवानी का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. विभाग द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए टीमों का गठन किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने अर्बन रूरल एरिया से संबंधित टीम को अप्रैल माह से ही निर्देश दे रखे हैं. टीम घर-घर जाकर लार्वा की जांच करती है. तथा उसे खत्म करने का काम करती है. फिलहाल डेंगू व मलेरिया का एक भी केस भिवानी में नहीं है.

भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त (Etv Bharat)

भिवानी में डेंगू-मलेरिया का एक भी केस नहीं: भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि 'फिलहाल करीब 1500 घरों में लार्वा मिला है. जिसके चलते एरिया के एमसी व रूरल एरिया में पंच-सरपंच को नोटिस दिए गए हैं. वहीं, सख्त निर्देश भी दिए गए हैं, कि मच्छरों से बचने के लिए फॉगिंग अवश्य करवाएं. साथ ही 258 तालाबों में गंबूजिया मछली छोड़ी गई है. ताकि लार्वा उत्पन्न हो सके'. उन्होंने बताया कि '1680 ब्लड टेस्ट किए गए. जोकि नेगेटिव मिले हैं. यानी डेंगू-मलेरिया का कोई भी केस नहीं मिला है'.

