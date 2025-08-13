ETV Bharat / state

यमुनानगर में बारिश का तांडव, पंजेटो गांव में घुसा 10 गांवों का पानी, हाईवे पर भी जलजमाव - HEAVY RAIN IN YAMUNANAGAR

यमुनानगर के पंजेटो गांव में 10 गांवों का पानी घुसने से आम जमजीवन अस्त व्यस्त है.

heavy rain in Yamunanagar
यमुनानगर में बारिश का तांडव (ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 12:34 PM IST

यमुनानगर: इन दिनों हरियाणा के यमुनानगर में जमकर बारिश हो रही है. बारिश के कारण कई गांव पानी में डूब चुका है. खेतों में भी लबालब पानी भरा हुआ है. जिले के पंजेटो गांव की गलियों में पानी ही पानी है. इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है.

पंजेटो गांव में घुसा 10 गांवों का पानी: दरअसल, यमुनानगर में इन दिनों बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि पंजेटो गांव से सटे ऊपरी क्षेत्र के करीब 10 गांवों का पानी पंजेटो गांव में घुस गया है. इससे गांव की सड़कों पर पानी जमा हो गया. जलजमाव के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है. स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही है. गांव का पानी ओवरफ्लो होकर नेशनल हाईवे से क्रॉस कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ गांव की मेन पुलिया भी पूरी तरह से ब्लॉक है. गांव के पास करीब 20 एकड़ खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं. उन में करीब तीन फीट तक गहरा पानी है.

Rain Water from 10 villages entered Panjto village
पंजेटो गांव में घुसा 10 गांवों का पानी (ETV Bharat)

हर साल होता है ऐसा: इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि मानसून सीजन में गांव के हालात हर बार ऐसे होते हैं. पंजेटो गांव के आसपास के खेतों का पानी इस गांव में पहुंच जाता है. यहां पानी जमा होने से काफी परेशानी होती है. बच्चे स्कूल नहीं जा पाते. गांव वालों को पशुओं का चारा लाने और उसका रखरखाव करने में दिक्कतें होती है.

यमुनानगर में भारी बारिश (ETV Bharat)

गलियों में लबालब भरा है पानी: वहीं, राहगीर राजेश कुमार ने कहा कि मुझे बच्चों को स्कूल से लेकर घर जाना है, लेकिन पानी से गलियां इस कदर लबालब है कि मुझे दूसरे रास्ते से घर पहुंचना पड़ेगा.

मंत्री कर चुके हैं कई बार दौरा: दुकानदार लखविंदर सिंह ने कहा कि मंत्री रहते कंवरपाल गुर्जर कई बार यहां का दौरा करके गए हैं, लेकिन अभी तक स्थाई समाधान यहां नहीं हुआ है. ग्रामीण स्वर्ण सिंह कहते हैं कि पूरे गांव में पानी भरा होने से हमें काफी परेशानी हो रही है.गलियों में पानी होने की वजह से कई बीमारियां बढ़ रही है.

