खटीमा: सीमांत क्षेत्र खटीमा में बीते चार दिनों से हो रही लगातार बारिश ने अब कोहराम मचाना शुरू कर दिया है. खटीमा के नदी नालों से कई इलाकों में जल भराव हो गया है. खटीमा के कई ग्रामीण इलाकों में नदी नालों का पानी घुस गया है. बाढ़ आपदा में फंसे ग्रामीण परिवारों को एसडीआरएफ टीम द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है.

खटीमा में भारी बारिश के त्राहि माम: भारी बरसात के रेड अलर्ट को देखते हुए अभी भी कई इलाकों में खतरा बना हुआ है. तहसील प्रशासन की टीम आपदा प्रभावित लोगों के राहत बचाव व भोजन पानी की व्यवस्था में लगी हुई है. कई इलाकों में लोग पानी से घिरे अपने घरों को छोड़कर रेलवे ट्रैक के किनारे पन्नियों को लगाकर रह रहे हैं. फिलहाल बरसात से विकराल हालत बने हुए हैं.

खटीमा में बाढ़ से हालात खराब (Photo- ETV Bharat)

कई इलाकों में लोग जलभराव से त्रस्त: उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में बीते वर्ष आई विकराल बाढ़ त्रासदी को लोग भूले भी नहीं थे, कि वहीं एक बार फिर बीते चार दिनों से हो रही बरसात ने खटीमा के कई इलाकों में बाढ़ आपदा जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. खटीमा नगरीय क्षेत्र के कई इलाके भारी बारिश की वजह से जल भराव से त्रस्त हैं. ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाये तो चकरपुर के वन रावत बस्ती, मेलाघाट सिसैया, भगचुरी, नोसर, प्रतापपुर, दिया, खेतल संडा मुस्तजार और यूपी सीमा से लगे दाह ढांकी सहित कई इलाके जल भराव की आपदा को झेल रहे हैं.

बाढ़ ने जन जीवन पटरी से उतारा (Photo- ETV Bharat)

रेलवे ट्रैक किनारे टेंट में रह रहे लोग: खटीमा के भगचुरी इलाके में बाढ़ आपदा में फंसे दर्जनों परिवारों को एसडीआरएफ ने मोटर बोट के माध्यम से रेस्क्यू किया. वहीं खटीमा एसडीएम, तहसीलदार सहित राजस्व टीम राहत वचाव में लगे हुए हैं. आपदा प्रभावितों को सरकारी स्कूलों में रुकवाकर उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है. खटीमा तहसील के चकरपुर ग्राम सभा स्थित वन रावत बस्ती में बरसाती नालों के उफान में आने की वजह से पूरी बस्ती पानी में डूब गई है. लोग अपने घरों को छोड़ रेलवे ट्रैक किनारे अपने जानवरों और परिवार के साथ बरसात के बीच पन्नी से टेंट बनाकर रह रहे हैं.

बाढ़ प्रभावित बच्चों को पंचायत घर में मिला आसरा (Photo- ETV Bharat)

बच्चों को पंचायत घर में मिला आसरा: छोटे बच्चों को ग्राम सभा के पंचायत घर में रुकवाया गया है. यहां पर उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है. फिलहाल बरसात के खतरे को देखते हुए चकरपुर वन रावत बस्ती के सभी लोगों से सुरक्षित स्थान में जाने की अपील की जा रही है. बरसात के अलर्ट के बीच आपदा का खतरा खटीमा के कई इलाकों में अभी बना हुआ है.

बेरीनाग और गंगोलीहाट में बारिश से तीन दर्जन मकान खतरे की जद में: पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भी लगातार बारिश के कारण बेरीनाग और गंगोलीहाट क्षेत्र में दर्जनों मकान खतरे की जद में आ गये हैं. मनगड़ गांव में पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण मकान के पास बोल्डर गिरने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि सूचना मिलते ही राजस्व उप निरीक्षक के नेतृत्व में राजस्व टीम को मनगड़ गांव भेज दिया गया है. खतरे की जद में आ रहे मकानों में रहने वाले लोगों को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया है.

बेरीनाग में लैंडस्लाइड (Photo- ETV Bharat)

पहाड़ी से आए मलबे ने डराया: वहीं आमहाट गांव में गणेश सिंह, देव सिंह और मुन्नी देवी का मकान, सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने से खतरे की जद में आ गया है. ग्राम प्रधान हेमा नवेलिया ने प्रशासन ने शीघ्र प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है. उधर बेरीनाग नगर में जवाहर चौक के पास भी सोमवार देर रात्रि को रेखा महरा के मकान के आगे भूस्खलन होने से मकान खतरे की जद में आ गया है. परिवार के सदस्य रात को ही पड़ोसी के वहां शिफ्ट हो गये. दौला उप्रेती गांव में एक मकान खतरे की जद में आ गया है.

ज्येष्ठ प्रमुख धीरज बिष्ट ने मनगड़, आमहाट, दौला उप्रेती सहित आदि आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों से मुलाकात की और हर समंभव मदद करने का भरोसा दिलाया. वहीं तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में दो दर्जन मकान खतरे की जद में आ गये हैं. एसडीएम आशीष जोशी ने बताया जहां से आपदा की सूचना मिल रही है, वहां पर राजस्व टीम को भेजा जा रहा है. खतरे की जद में आने वाले मकानों में रहने वाले लोगों को अन्यत्र शिफ्ट भी किया जा रहा है. गंगोलीहाट तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में एक दर्जन मकान खतरे की जद में आ गये हैं.

बंद सड़क को खोलने के दौरान जेसीबी चालक पर गिरा मलबा: बेरीनाग सेराघाट मार्ग में मंगलवार देर शाम को चौकी के पास पहाड़ी से आया मलबा हटाने के दौरान अचानक पहाड़ी से मलबा जेसीबी के ऊपर गिर गया. इस कारण जेसीबी चालक मनोज मेहता घायल हो गया. जेसीबी मशीन को भी नुकसान पहुंचा है. जानकारी मिलते ही गणाई गंगोली से तहसीलदार और बेरीनाग पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. सड़क बंद होने से दोनों और वाहनों की लम्बी कतार लग गई.

ये भी पढ़ें: पीठ पर बांधा बच्चा, लकड़ियों के सहारे पार की 'आपदा', वीडियो में देखिए महिला ने कैसे जीती मौत से 'जंग'