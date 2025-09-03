ETV Bharat / state

अंबाला में बारिश का कहर, टांगरी नदी उफान पर, सड़कों और गलियों में दूर-दूर तक दिख रहा पानी ही पानी - HEAVY RAIN IN AMBALA

अंबाला में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. शहर के गलियों में और सड़कों पर दूर-दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है.

Waterlogging due to heavy rain in Ambala
अंबाला में बारिश से सड़कें जलमग्न (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 3, 2025 at 2:43 PM IST

अंबाला: हरियाणा में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है. बात अगर अंबाला की करें तो जिले की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गई है. भारी बारिश से जिले में टांगरी नदी सहित अन्य नदियां भी उफान पर है. यही कारण है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है.

जलजमाव को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित: अंबाला में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लोगों के घरों के बाहर पानी ही पानी नजर आ रहा है. वहीं, निचले इलाकों की अगर बात करें तो कई घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है. बारिश से जलजमाव को देखते हुए अंबाला के उपायुक्त ने जिला के सभी स्कूलों की छुट्टी भी कर दी है.

अंबाला में बारिश का कहर (ETV Bharat)

लोगों का प्रशासन पर आरोप: स्थानीय लोगों का कहना है कि "प्रशासन के कारण जलभराव हुआ हैं, क्योंकि नाले साफ नहीं थे. अंबाला की सड़कें और गालियां दरिया बनी नजर आ रही है." वहीं, एक अन्य स्थानीय का कहना है कि, "प्रशासन ने नालियां भी साफ नहीं की है. गंदगी के ढेर लगे हुए हैं. इस कारण ये जलभराव हो रहा हैं. हमारी दुकानों में भी पानी आ गया हैं."

Waterlogging due to heavy rain in Ambala
सड़कों और गलियों में दूर-दूर तक दिखा पानी ही पानी (ETV Bharat)

लोगों के घरों में घुसा पानी: अंबाला की टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण अंबाला छावनी के निचले इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं. जिनके घर टांगरी नदी के आस-पास के क्षेत्र में बने हैं, उनके घरों में पानी घुस गया. लोगों को मजबूरन अपना समान घर से निकाल कर ऊंचे स्थानों पर आसरा लेना पड़ा. अंबाला छावनी के टांगरी में बने सड़क पर एक ऎसा ही परिवार छोटे बच्चों के साथ बीते चार दिनों से सड़क पर ही रात बिताने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं. खुले आसमान के नीचे एक प्लास्टिक की तिरपाल के सहारे ये लोग सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं.

Waterlogging due to heavy rain in Ambala
सड़कों पर भरा पानी (ETV Bharat)

लोगों का घर से निकलना मुश्किल: अंबाला के लोगों के लिए टांगरी नदी परेशानी का सबब बनी हुई है. वहीं, अब शहर में नाले भी भरे हुए हैं. बात अगर मौजूदा समय की करें तो भारी बारिश और टांगरी नदी के जलस्तर बढ़ने से अंबाला के लगभग सभी मुख्य सड़कों पर जलभराव हो गया हैं, जिस कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है.

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में बाढ़ पीड़ितों का छलका दर्द, कहा- "सुबह से भूखे हैं, कोई हमें देखने के लिए नहीं आया" ,देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

