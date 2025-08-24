ETV Bharat / state

लगातार बारिश से उफान पर रांची का वाटरफॉल, प्रशासन ने पर्यटकों को दी सख्त चेतावनी - RANCHI WATERFALL

रांची में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. जिससे नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है.

लगातार बारिश से नदी का बढ़ा जलस्तर (IPRD)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 24, 2025 at 12:41 PM IST

रांची: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में स्थित जलप्रपातों का रूप बदल दिया है. जोन्हा, हुंडरू, दशम, सीता और रिमिक्स फॉल सहित अन्य प्रमुख झरनों में पानी का बहाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. प्राकृतिक सौंदर्य देखने आने वाले पर्यटकों के लिए यह समय बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है.

बारिश से जलप्रपातों का रौद्र रूप

पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण जलप्रपातों में जलधारा की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है. तेज धाराएं चट्टानों से टकराकर विशाल लहरों का रूप ले रही हैं. यह दृश्य जितना आकर्षक दिखाई देता है, उतना ही जानलेवा भी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों में जलप्रपातों में इस तरह का उफान कम ही देखने को मिला है.

उफान पर रांची का जलप्रपात (IPRD)

पर्यटकों के लिए खतरा

प्रकृति का यह नजारा देखने दूर-दराज से आने वाले पर्यटक अक्सर जलप्रपातों के बेहद नजदीक तक चले जाते हैं. फिसलन भरी चट्टानों और अचानक जलस्तर बढ़ने की स्थिति में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. हाल के दिनों में भी अलग-अलग जगहों पर पर्यटकों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

प्रशासन की चेतावनी

रांची जिला प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए सभी जलप्रपातों के पास जाने से मना किया है. प्रशासन ने साफ कहा है कि वर्तमान में इन जगहों पर जाना जीवन के लिए सीधा खतरा हो सकता है. हुंडरू और जोन्हा जैसे लोकप्रिय स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है. पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग नियम तोड़कर जलप्रपातों के करीब न जा सकें.

प्रशासन ने लोगों से की अपील

प्रशासन ने नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी कीमत पर जलप्रपातों की ओर रुख न करें. मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. ऐसे में पानी का बहाव और बढ़ सकता है.

आपात स्थिति में मदद

किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी पुलिस चौकी या प्रशासनिक कार्यालय से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी गई है. प्रशासन का कहना है कि जलप्रपातों के पास सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन लोगों की सतर्कता सबसे जरूरी है.

पर्यटन पर असर

इन घटनाओं और चेतावनियों का स्थानीय पर्यटन पर भी असर पड़ा है. सामान्य दिनों में जहां सप्ताहांत पर हजारों पर्यटक इन स्थलों का रुख करते हैं, वहीं फिलहाल भीड़ लगभग गायब हो चुकी है. होटल और लॉज मालिकों का कहना है कि पिछले दो दिनों से बुकिंग कैंसिल हो रही हैं.

सुरक्षित दूरी से निहारें नजारा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मौसम में जलप्रपातों को पास से देखने की बजाय सुरक्षित दूरी से निहारना ही बेहतर है. प्राकृतिक आपदा के समय जरा सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है. बता दें कि रांची और आसपास के इलाकों में बारिश के कारण जलप्रपातों की खूबसूरती रौद्र रूप में बदल गई है. जहां ये पर्यटकों को लुभाते हैं, वहीं वर्तमान में यह मौत का जाल भी बन सकते हैं. प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि लोग जलप्रपातों से दूर रहें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें.

