कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के नदी-नाले उफान पर हैं. वहीं, नदियों के बढ़ते जलस्तर से बांधों में भी वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है. ऐसे में समय-समय पर बांधों से पानी को छोड़ा जा रहा है. इस कड़ी में पौंग डैम से 40 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. वहीं, आज भी पौंग डैम से पानी छोड़ा जाएगा, इसको लेकर बीबीएमबी ने सूचना जारी कर दिया है. साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से जिला कांगड़ा के पौंग बांध का जलस्तर आज वीरवार को 1374.95 फीट पहुंच गया है. जब की बीते दिन बुधवार को जलस्तर 1372.05 पहुंचने पर बुधवार शाम 5 बजे पानी छोड़ा गया. बीबीएमबी प्रशासन ने पौंग से टरबाइनों और स्पिलवे से 22,646 क्यूसेक पानी छोड़ा. जबकि आज वीरवार सुबह 6 बजे 40 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.

बीबीएमबी ने जारी की सूचना (notice)

एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने कहा, "बुधवार को पौंग डैम से पानी छोड़ने से पहले ही दिनभर क्षेत्र में प्रशासन मुस्तैद रहा और अभी भी डटा हुआ है. लोगों को सतर्क रहने के साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम और बीबीएमबी प्रशासन भी गाड़ी के माध्यम से अनाउंसमेंट करता रहा. बांध से पानी छोड़ने से इंदौरा के मंड क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया है.

जुलाई 2024 में भी बांध से पानी छोड़ा गया था, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई थी. बांध में ब्यास और सहायक खड्डों से 88,356 क्यूसेक पानी पहुंचा पौंग बांध से पानी छोड़े जाने से रे, बड्खर, भोग्रवां मंड, पराल, मंड सनौर, मंड घंडरां, मलकान, फलाई ढ़सोली, मंड इंदौरा और मंड काठगढ़ क्षेत्र को साथ-साथ पंजाब के जिला होशियारपुर के इलाके काफी प्रभावित होते हैं.

