ETV Bharat / state

जल संकट पर हंगामा: जलदाय कर्मियों से बदसलूकी, विभाग ने कोतवाली में की शिकायत - FIR AGAINST PROTESTERS

जैसलमेर में पानी की कटौती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ जलदाय अधिकारियों ने सार्वजनिक अपमान करने का मामला दर्ज कराया है.

FIR against protesters
थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर निकलते जलदाय विभाग के कर्मचारी (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 10:47 PM IST

2 Min Read

जैसलमेर: जिले की इंदिरा कॉलोनी में पानी की समस्या को लेकर उपजा विवाद अब कानून-व्यवस्था का मुद्दा बन गया है. इस मामले में पूरे जलदाय विभाग में भारी रोष देखने को मिला. विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक रूप से जिला कोतवाली पहुंचे और अपने साथियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

कनिष्ठ अभियंता (JEN) पूनम ने बताया कि 23 अगस्त को जय नारायण व्यास कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान तकनीकी कर्मचारी चंपालाल का फोन आया कि बी.पी. टैंक स्थित सहायक अभियंता कार्यालय पर कुछ लोग आए हुए हैं और उन्हें बुला रहे हैं. JEN पूनम जैसे ही कार्यालय पहुंचे, तो वहां 40-50 महिलाएं और पुरुष मौजूद थे.

पढ़ें: जैसलमेर शहर में पानी को लेकर हाहाकार, आक्रोशित महिलाओं ने अधिकारी को पहनाई चूड़ियां

जेईएन पूनम ने बताया कि जैसे ही वे कार्यालय पहुंचे, भीड़ ने उन्हें घेर लिया और धक्का-मुक्की शुरू कर दी. इस दौरान उनके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानजनक भाषा बोली गई. मौके पर मौजूद महिलाओं ने जबरन उनका हाथ पकड़कर चूड़ियां पहनाई. लिपस्टिक लगाने की कोशिश की. स्थिति बिगड़ते देख तकनीकी कर्मचारी चंपालाल ने बीच-बचाव किया और किसी तरह उन्हें भीड़ से छुड़ाया. इस बीच सहायक अभियंता (AEN) देवीलाल भील भी मौके पर पहुंचे.

सहायक अभियंता देवीलाल ने बताया कि जैसे ही वे पहुंचे, महिलाओं ने उन्हें भी निशाना बनाते हुए साड़ी पहनाने की कोशिश की और नारेबाजी करने लगीं. यह पूरा विवाद पानी की आपूर्ति रुकने से जुड़ा था. दरअसल, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण की मरम्मत और पाइपलाइन रिसाव सुधार कार्य के चलते 21 अगस्त सुबह 8 बजे से 23 अगस्त सुबह 8 बजे तक पानी की आपूर्ति बंद रखी गई थी. इसकी सूचना पहले ही ससोशल मीडिया के जरिए दी जा चुकी थी. इसके बावजूद 23 अगस्त को अवकाश के दिन अचानक भीड़ ने कार्यालय पर धावा बोल दिया और अमानवीय व्यवहार किया.

घटना के बाद पूरे जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आक्रोशित हो उठे. विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि राजकीय कार्य में बाधा डालना और सरकारी अधिकारियों का सार्वजनिक रूप से अपमान करना गंभीर अपराध है. इसी आक्रोश के चलते विभाग सामूहिक रूप से जिला कोतवाली पहुंचा और नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. वहीं, जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

जैसलमेर: जिले की इंदिरा कॉलोनी में पानी की समस्या को लेकर उपजा विवाद अब कानून-व्यवस्था का मुद्दा बन गया है. इस मामले में पूरे जलदाय विभाग में भारी रोष देखने को मिला. विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक रूप से जिला कोतवाली पहुंचे और अपने साथियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

कनिष्ठ अभियंता (JEN) पूनम ने बताया कि 23 अगस्त को जय नारायण व्यास कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान तकनीकी कर्मचारी चंपालाल का फोन आया कि बी.पी. टैंक स्थित सहायक अभियंता कार्यालय पर कुछ लोग आए हुए हैं और उन्हें बुला रहे हैं. JEN पूनम जैसे ही कार्यालय पहुंचे, तो वहां 40-50 महिलाएं और पुरुष मौजूद थे.

पढ़ें: जैसलमेर शहर में पानी को लेकर हाहाकार, आक्रोशित महिलाओं ने अधिकारी को पहनाई चूड़ियां

जेईएन पूनम ने बताया कि जैसे ही वे कार्यालय पहुंचे, भीड़ ने उन्हें घेर लिया और धक्का-मुक्की शुरू कर दी. इस दौरान उनके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानजनक भाषा बोली गई. मौके पर मौजूद महिलाओं ने जबरन उनका हाथ पकड़कर चूड़ियां पहनाई. लिपस्टिक लगाने की कोशिश की. स्थिति बिगड़ते देख तकनीकी कर्मचारी चंपालाल ने बीच-बचाव किया और किसी तरह उन्हें भीड़ से छुड़ाया. इस बीच सहायक अभियंता (AEN) देवीलाल भील भी मौके पर पहुंचे.

सहायक अभियंता देवीलाल ने बताया कि जैसे ही वे पहुंचे, महिलाओं ने उन्हें भी निशाना बनाते हुए साड़ी पहनाने की कोशिश की और नारेबाजी करने लगीं. यह पूरा विवाद पानी की आपूर्ति रुकने से जुड़ा था. दरअसल, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण की मरम्मत और पाइपलाइन रिसाव सुधार कार्य के चलते 21 अगस्त सुबह 8 बजे से 23 अगस्त सुबह 8 बजे तक पानी की आपूर्ति बंद रखी गई थी. इसकी सूचना पहले ही ससोशल मीडिया के जरिए दी जा चुकी थी. इसके बावजूद 23 अगस्त को अवकाश के दिन अचानक भीड़ ने कार्यालय पर धावा बोल दिया और अमानवीय व्यवहार किया.

घटना के बाद पूरे जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आक्रोशित हो उठे. विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि राजकीय कार्य में बाधा डालना और सरकारी अधिकारियों का सार्वजनिक रूप से अपमान करना गंभीर अपराध है. इसी आक्रोश के चलते विभाग सामूहिक रूप से जिला कोतवाली पहुंचा और नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. वहीं, जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

For All Latest Updates

TAGGED:

PROTEST FOR WATER SUPPLYPROTEST IN JAISALMERजल संकट पर हंगामाFIR AGAINST PROTESTERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

YouTube पर आरोप: बिना बताए AI से बदले गए Shorts वीडियो के विजुअल इफेक्ट्स!

सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश, 2031 में CJI बनेंगे जस्टिस पंचोली

नया टैक्स एक्ट 6 दशकों की जटिलता करता है दूर, सरलता पर ध्यान केंद्रित

शाहपुरा में श्वानों से क्रूरता, 6 सदस्यों को किया निलंबित, जानिए पूरा मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.