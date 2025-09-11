ETV Bharat / state

रायपुर में 13 सितंबर की सुबह पानी सप्लाई रहेगी बंद, 32 टंकियां होगी प्रभावित, लोगों की बढ़ी परेशानी

रायपुर: रायपुरवासियों को 13 सितंबर के दिन पानी की परेशानी से जूझना पड़ेगा. शनिवार की सुबह रायपुर के अधिकांश इलाकों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी. नगर पालिक निगम रायपुर के जल कार्य विभाग ने बताया है कि भाठागांव चौक के पास मुख्य पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत की जाएगी. इस कारण 150 एमएलडी और 80 एमएलडी फिल्टर प्लांट से जुड़ी 32 पानी टंकियों से सुबह जलापूर्ति नहीं होगी. हालांकि निगम ने आश्वासन दिया है कि उसी दिन शाम से सप्लाई फिर से सामान्य कर दी जाएगी.

भाठागांव में पाइपलाइन लीकेज की समस्या: रायपुर नगर निगम ने बताया कि रायपुर के भाठागांव में पाइपलाइन में लीकेज की समस्या है. नगर निगम में जल कार्य विभाग के कार्यपालन अभियंता (फिल्टर प्लांट) नर सिंह फरेन्द्र ने मेंटेंनेस से जुड़ी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट से जुड़ी रॉ वाटर 1400 एमएम व्यास की एचएस राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज पाया गया है. इस पाइपलाइन से बड़ी संख्या में टंकियों में पानी की सप्लाई होती है. मरम्मत के लिए 12 सितम्बर 2025 शुक्रवार की रात से 10 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा. जिस वजह से पानी सप्लाई बाधित रहेगी.

13 सितंबर की सुबह नहीं होगी वाटर सप्लाई: रायपुर नगर निगम के मुताबिक 12 सितंबर की शाम को जल प्रदाय सामान्य रूप से होगा. मरम्मत कार्य के चलते 13 सितंबर की सुबह पानी की सप्लाई बंद रहेगी. मरम्मत पूरा होने के बाद 13 सितंबर की शाम से जल आपूर्ति फिर से बहाल कर दी जाएगी.