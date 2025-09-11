रायपुर में 13 सितंबर की सुबह पानी सप्लाई रहेगी बंद, 32 टंकियां होगी प्रभावित, लोगों की बढ़ी परेशानी
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 13 सितंबर शनिवार के जल आपूर्ति बाधित रहेगी. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2025 at 3:57 PM IST
रायपुर: रायपुरवासियों को 13 सितंबर के दिन पानी की परेशानी से जूझना पड़ेगा. शनिवार की सुबह रायपुर के अधिकांश इलाकों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी. नगर पालिक निगम रायपुर के जल कार्य विभाग ने बताया है कि भाठागांव चौक के पास मुख्य पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत की जाएगी. इस कारण 150 एमएलडी और 80 एमएलडी फिल्टर प्लांट से जुड़ी 32 पानी टंकियों से सुबह जलापूर्ति नहीं होगी. हालांकि निगम ने आश्वासन दिया है कि उसी दिन शाम से सप्लाई फिर से सामान्य कर दी जाएगी.
भाठागांव में पाइपलाइन लीकेज की समस्या: रायपुर नगर निगम ने बताया कि रायपुर के भाठागांव में पाइपलाइन में लीकेज की समस्या है. नगर निगम में जल कार्य विभाग के कार्यपालन अभियंता (फिल्टर प्लांट) नर सिंह फरेन्द्र ने मेंटेंनेस से जुड़ी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट से जुड़ी रॉ वाटर 1400 एमएम व्यास की एचएस राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज पाया गया है. इस पाइपलाइन से बड़ी संख्या में टंकियों में पानी की सप्लाई होती है. मरम्मत के लिए 12 सितम्बर 2025 शुक्रवार की रात से 10 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा. जिस वजह से पानी सप्लाई बाधित रहेगी.
13 सितंबर की सुबह नहीं होगी वाटर सप्लाई: रायपुर नगर निगम के मुताबिक 12 सितंबर की शाम को जल प्रदाय सामान्य रूप से होगा. मरम्मत कार्य के चलते 13 सितंबर की सुबह पानी की सप्लाई बंद रहेगी. मरम्मत पूरा होने के बाद 13 सितंबर की शाम से जल आपूर्ति फिर से बहाल कर दी जाएगी.
जानिए किन टंकियों पर होगा असर?: रायपुर में किन इलाकों की टंकियों पर इसका ज्यादा असर होगा. बताया जा रहा है कि कुल 28 टंकियों पर असर होगा. आइए उन इलाकों के बारे में जान लेते हैं.
- भाठागांव
- चंगोराभाठा
- कुशालपुर
- डीडी नगर
- ईदगाहभाठा
- सरोना
- टाटीबंध
- कोटा
- कबीर नगर
- जरवाय
- गोगांव
- मठपुरैना
- लालपुर
- अमलीडीह
- अवंती विहार
- मंडी
- मोवा
- सड्डू
- दलदल सिवनी
- रामनगर
- कचना
- आमासिवनी
- देवपुरी
- बोरियाखुर्द
- जोरा
- भनपुरी नया
- रायपुरा
- कुकुरबेड़ा
नगर निगम ने बताया है कि रायपुर में जिन चार टंकियों पर सबसे ज्यादा असर होगा उसमें बैरन बाजार नया, देवेंद्र नगर नया, संजय नगर और मोतीबाग वाले इलाके शामिल हैं. इन टंकियों से जलापूर्ति रुकने का सीधा असर हजारों घरों पर पड़ेगा. रायपुर शहर के पुराने इलाकों से लेकर नए विकसित कॉलोनियों तक में सुबह जल संकट देखने को मिल सकता है.
रायपुर नगर निगम ने जारी की अपील: नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे 12 सितम्बर की शाम को पानी की सप्लाई के दौरान पर्याप्त मात्रा में जल संग्रह कर लें, ताकि अगले दिन सुबह किसी तरह की परेशानी न हो. निगम ने भरोसा दिलाया है कि मरम्मत कार्य समय पर पूरा कर लिया जाएगा और शाम से जल प्रदाय सामान्य कर दिया जाएगा. यह विस्तृत सूचना रायपुर नगर निगम जल कार्य विभाग की ओर से जारी की गई है.