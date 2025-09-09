नारायणपुर में एनएचएम कर्मियों का जल सत्याग्रह, 23वें दिन उग्र हुआ आंदोलन
छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल ने उग्र रूप ले लिया है.
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है. स्ट्राइक 23वें दिन में पहुंच चुका है. इससे पहले 16 हजार से ज्यादा एनएचएम कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े हुए हैं. वे तरह तरह के नए तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. संविदा प्रथा की शव यात्रा कराकर, बारिश में ताली थाली बजाकर, मुंडन कराकर और अन्य तरीकों से वह विरोध जताते रहे हैं. इस बार एनएचएम कर्मियों ने जल सत्याग्रह के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन किया है. नारायणपुर के बाजार स्थल से गोटीयारी तालाब शिव मंदिर पहुंची जहां उन्होंने अपनी मागों की पूर्ति हेतु भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की है.
संविदाकर्मियों का जल सत्याग्रह: नारायणपुर में आंदोलनकारियों ने बाजार स्थल से रैली निकाली. उसके बाद वे एड़का स्थित गोटियारी तालाब पहुंचे और यहां जल सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया. संविदा कर्मचारी गले तक तालाब के पानी में बैठकर शासन-प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं. अब यह आंदोलन धीरे-धीरे उग्र रूप लेता जा रहा है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल सत्याग्रह से भी सरकार और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो वे थल सत्याग्रह और आत्मदाह (खुद को आग लगाने) जैसे कदम उठाने के लिए भी मजबूर होंगे.
हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इसलिए हम जल सत्याग्रह जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हैं. हम आज जल सत्याग्रह कर रहे हैं- संगीता वर्णोटिया, प्रदेश अध्यक्ष NHM संविदा कर्मचारी संघ महिल विंग
हम आज जल सत्याग्रह कर रहे हैं. उसके बाद हम थल सत्याग्रह करेंगे. अगर सरकार नहीं मानी तो हम आने वाले समय में अग्नि सत्याग्रह करेंगे- छात्रपाल साहू, NHM संघ उपाध्यक्ष्य
हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई: इस हड़ताल से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है. नारायणपुर और अबूझमाड़ में भी हड़ताल का असर लोगों पर पड़ रहा है. अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं. कई मरीज इलाज के अभाव में परेशान हैं, वहीं कर्मचारी अपने परिवार के भविष्य को लेकर सड़क पर उतर आए हैं. कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार आने वाले समय में नहीं सुनी तो यह आंदोलन और उग्र होगा.