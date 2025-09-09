ETV Bharat / state

नारायणपुर में एनएचएम कर्मियों का जल सत्याग्रह, 23वें दिन उग्र हुआ आंदोलन

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है. स्ट्राइक 23वें दिन में पहुंच चुका है. इससे पहले 16 हजार से ज्यादा एनएचएम कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े हुए हैं. वे तरह तरह के नए तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. संविदा प्रथा की शव यात्रा कराकर, बारिश में ताली थाली बजाकर, मुंडन कराकर और अन्य तरीकों से वह विरोध जताते रहे हैं. इस बार एनएचएम कर्मियों ने जल सत्याग्रह के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन किया है. नारायणपुर के बाजार स्थल से गोटीयारी तालाब शिव मंदिर पहुंची जहां उन्होंने अपनी मागों की पूर्ति हेतु भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की है.

संविदाकर्मियों का जल सत्याग्रह: नारायणपुर में आंदोलनकारियों ने बाजार स्थल से रैली निकाली. उसके बाद वे एड़का स्थित गोटियारी तालाब पहुंचे और यहां जल सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया. संविदा कर्मचारी गले तक तालाब के पानी में बैठकर शासन-प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं. अब यह आंदोलन धीरे-धीरे उग्र रूप लेता जा रहा है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल सत्याग्रह से भी सरकार और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो वे थल सत्याग्रह और आत्मदाह (खुद को आग लगाने) जैसे कदम उठाने के लिए भी मजबूर होंगे.