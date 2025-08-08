Essay Contest 2025

केकड़ी : मेवदा कला के तालाब में आ रहा तेल फैक्ट्री का अपशिष्ट, कार्रवाई की मांग - WATER POLLUTION IN MEWADA KALA POND

मेवदा कला के लोगों ने केकड़ी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. इसमें गांव की तेल फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

Village pond near oil factory
तेल फैक्ट्री के पास गांव का तालाब (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 10:02 AM IST

अजमेर: जिले के केकड़ी क्षेत्र के मेवदा कला गांव के लिए सरसों तेल की फैक्ट्री से निकलने वाला रसायन खतरा बनता जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री का रसायन गांव के तालाब में घुल रहा है और तालाब का पानी दूषित हो गया है. इस रासायनिक पानी से फसलें खराब हो रही है. पशु भी मर रहे हैं. ग्रामीणों ने केकड़ी के उपखंड अधिकारी सुभाषचंद्र हेमानी से जल प्रदूषण रोकने और फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

ग्रामीण रमेश ने बताया कि मेवदा कला में काला भाटा महादेव मंदिर के पास सरसों का तेल बनाने की फैक्ट्री है. इसका सारा अपशिष्ट नया तालाब से होते गांव के तालाब में जा रहा है. गांव के तालाब में ग्रामीण स्नान करते हैं. पशु पानी पीते हैं. नया तालाब से खेतों में सिंचाई होती है. तालाब का पानी बिल्कुल काला हो चुका है. इससे फसल ही नहीं, बल्कि चारा भी बर्बाद हो रहा है. गर्मियों में पानी तालाब में कम हो गया था, तब पानी पीने से कई भैंस और गाय बीमार होकर मर गईं. ग्रामीण को इस पानी से नहाने से चर्म रोग की शिकायतें आने लगी है. फैक्ट्री से निकलने वाला रसायन तालाब के पानी को दूषित कर रहा है. ग्रामीणों ने पुलिस उपाधीक्षक से फैक्ट्री मालिक के खिलाफ शिकायत की है.

मेवदा कला के लोगों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन (ETV Bharat Ajmer)

Villagers of Mewada Kala giving memorandum to Kekri SDM
केकड़ी एसडीएम को ज्ञापन देते मेवदा कला के ग्रामीण (ETV Bharat Ajmer)

बढ़ रहा चर्म रोग: गांव के रामरतन जाट ने बताया कि ग्रामीण चर्म रोग का शिकार हो रहे हैं. ग्रामीण महेश बताते हैं कि स्थानीय प्रशासन को अपनी शिकायत दे दी है. 10 दिन में शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो रोड जाम कर प्रदर्शन करेंगे. पर्यावरण और जन सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की. केकड़ी उपखंड सुभाषचंद्र हेमानी से इस बारे में उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. हालांकि ग्रामीणों को मामले में जांच का आश्वासन दिया.

बढ़ रहा चर्म रोग: गांव के रामरतन जाट ने बताया कि ग्रामीण चर्म रोग का शिकार हो रहे हैं. ग्रामीण महेश बताते हैं कि स्थानीय प्रशासन को अपनी शिकायत दे दी है. 10 दिन में शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो रोड जाम कर प्रदर्शन करेंगे. पर्यावरण और जन सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की. केकड़ी उपखंड सुभाषचंद्र हेमानी से इस बारे में उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. हालांकि ग्रामीणों को मामले में जांच का आश्वासन दिया.

