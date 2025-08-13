ETV Bharat / state

रांची यूनिवर्सिटी की जांच में खुलासा! राजधानी में तालाब-डैम और नदियों का पानी पूरी तरह प्रदूषित

रांची की नदियों और तालाबों का पानी प्रदूषित हो चुका है. प्रयोगों से यह साबित हो गया कि यह उपयोग के योग्य नहीं है.

Polluted water of pond and river in Ranchi
रांची का बड़ा तालाब (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read

रांची: राजधानी रांची के जलाशयों, नदियों और तालाबों के पानी प्रदूषित होने की बात अक्सर कही जाती है. लेकिन अब रांची विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग के छात्रों द्वारा की गई 'शैक्षणिक जांच' की रिपोर्ट में साबित हो गया है कि राजधानी के लगभग सभी तालाब और जलाशयों का पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है.

रांची विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के पर्यावरणविद प्रोफेसर नीतीश प्रियदर्शी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग के छात्रों ने शैक्षणिक कार्य हेतु राजधानी रांची के पांच तालाब और दो डैम के पानी की जांच की, जिसकी रिपोर्ट चौकानें वाली आई है. डॉ. नीतीश प्रियदर्शी ने बताया कि विवेकानंद सरोवर (बड़ा तालाब), जतरा तालाब, रांची तालाब सहित पांच तालाब और कांके डैम, रुक्का डैम के पानी की गुणवत्ता जांच की गई तो उसके नतीजे चौकानें वाले आए हैं.

जानकारी देते पर्यावरणविद प्रोफेसर नीतीश प्रियदर्शी (Etv Bharat)

कई तालाब के पानी में मिला आर्सेनिक, ज्यादा में ई कोलाई एवं अन्य बैक्टीरियाः डॉ. नीतीश प्रियदर्शी

करीब दो महीने पहले रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान के छात्र-छात्राओं द्वारा की गई शैक्षणिक प्रोजेक्ट कार्य की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि योगदा मठ के आसपास वाले तालाबों और खजुलिया तालाब के पानी में आर्सेनिक की भी काफी मात्रा है, जबकि कांके डैम, बड़ा तालाब एवं अन्य तालाबों के पानी में कोलीफॉर्म काउंट यानि खतरनाक बैक्टीरिया की काफी अधिक मात्रा पाई गई है.

डॉ. नीतीश प्रियदर्शी ने कहा कि किसी भी रूप में इन तालाब-जलाशयों के पानी का इस्तेमाल मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है. उन्होंने बताया कि जांच में लिए गए पांच तालाबों, दो नदियों और दो जलाशयों के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया, फंगस और यहां तक कि हैवी टॉक्सिन मेटल मिले हैं.

सरकार को अनुशंसा के साथ-साथ आमजन में जागरूकता लाने की कोशिशः डॉ. नीतीश

पर्यावरणविद डॉ. नीतीश प्रियदर्शी ने बताया कि राजधानी के जलाशयों, नदियों और कई तालाबों के पानी की जांच रिपोर्ट से सरकार को भी अवगत कराया गया है और इन जलाशयों को प्रदूषण से बचाने के लिए जरूरी सलाह भी दी गयी है. उन्होंने बताया कि सरकार और सरकारी एजेंसियां जलाशयों को प्रदूषणमुक्त करें, यह जरूरी है लेकिन आमलोगों, छात्र-छात्राओं और युवा पीढ़ी को भी इसके लिए जागरूक करना होगा.

बड़ा तालाब को प्रदूषणमुक्त करने के लिए डाला गया था कई स्टेज में ई-बॉल

रांची के सबसे बड़े तालाब विवेकानंद सरोवर (बड़ा तालाब) के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए रांची नगर निगम ने छत्तीसगढ़ की एक एजेंसी द्वारा कई स्टेज में बड़ा तालाब के पानी में ई-बॉल डलवाया था लेकिन बड़ा तालाब के हरा और दुर्गन्धयुक्त काइदार पानी देख कर ऐसा नहीं लगता कि 'ई-बॉल' ने अपना कोई असर दिखाया है.

