रांची का कांके डैम, अब पानी नहीं दिखता है जलकुंभी का मैदान, नगर निगम ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश - KANKE DAM

रांची का कांके डैम इन दिनों संकट में है. सफाई के अभाव में यहां का पानी दूषित हो रहा है.

रांची का कांके डैम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2025 at 4:46 PM IST

रांची: कभी राजधानी रांची की जीवन रेखा माने जाने वाला कांके डैम इन दिनों संकट में है. डैम की सतह पर इस कदर जलकुंभी फैल गई है कि अब यह जलाशय कम और हरा मैदान ज्यादा लगता है. डैम की मौजूदा स्थिति ने न सिर्फ इसकी सुंदरता को ढक दिया है, बल्कि आसपास के निवासियों के लिए यह गंभीर समस्या बन गई है. बताते चलें कि प्रतिदिन डेढ़ लाख लोगों को रांची का यह कांके डैम पेयजल मुहैया करवाता है.

नलों तक पहुंच रहा है गंदा पानी, लोग परेशान

कांके डैम से रोजाना लाखों लीटर पानी रांची के घरों में सप्लाई होती है, लेकिन जलकुंभी की मोटी परत और साफ-सफाई की कमी के चलते अब घरों तक पहुंचने वाला पानी दूषित हो गया है. कई इलाकों के लोगों का कहना है कि नल से आने वाला पानी पीने लायक नहीं रहा. इससे न सिर्फ उनका स्वास्थ्य खतरे में है बल्कि रोजमर्रा के उपयोग में भी दिक्कतें आ रही हैं.

मशीन खरीदे लेकिन नहीं दिखा असर

नगर निगम ने जलकुंभी हटाने के लिए करोड़ों रुपये की लागत से मशीनें खरीदी हैं. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मशीनों का उपयोग नाममात्र का हो रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि मशीन सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में थोड़ी देर के लिए चलती है, फिर बंद कर दी जाती है. डैम के बड़े हिस्से में जलकुंभी जस की तस बनी हुई है.

जलकुंभी हटाकर, वापस वहीं फेंका जा रहा है

जहां से जलकुंभी हटाई जाती है, वहीं किनारे पर उसे फेंक दिया जाता है. निस्तारण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे यह गंदगी वापस पानी में मिलकर प्रदूषण को और बढ़ा देती है. डैम का एक छोर पहले से ही निर्माण कार्य के चलते बंद है. ऐसे में बाकी हिस्से की उपेक्षा से स्थिति और गंभीर हो गई है.

पानी का संकट और गहराएगा: स्थानीय नेता

पूर्व वार्ड पार्षद गुंद्रा उरांव ने डैम की दुर्दशा पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने साफ कहा कि नगर निगम की लापरवाही से एक दिन रांची को जल संकट का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने मांग की है कि मशीनों को नियमित रूप से चलाया जाए और जलकुंभी हटाने का काम अभियान के तौर पर किया जाए.

अब नहीं होगी ढिलाई : नगर आयुक्त

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने एक्शन लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि निगम के पास जलकुंभी हटाने की तकनीक और संसाधन दोनों मौजूद हैं. अब डैम की सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा और हर दिन की प्रगति पर निगरानी रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि जल्द ही कांके डैम को फिर से साफ और जल जीवनदायिनी स्रोत में बदला जाएगा.

