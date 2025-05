ETV Bharat / state

बारिश के प्री मानसून ट्रेलर से बीजेपी सरकार अलर्ट, वाटर लॉगिंग पर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से रखी जाएगी पैनी नजर - DELHI WATER LODGING MONITORING

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 5, 2025 at 4:31 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 6:39 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश में जिस कदर हाल-बेहाल किया उसने नई सरकार को मॉनसून के लिए अलर्ट कर दिया है. दिल्ली में जलभराव की समस्या से निपटना सरकार के लिए चुनौती होगा. वहीं मानसून से निपटना भी बड़ी चुनौती है. ऐसे में सोमवार को दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा लुटियंस दिल्ली की देखरेख करने वाली सिविक एजेंसी एनडीएमसी (नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल) मुख्यालय में बने सेंट्रल कमांड सेंटर को देखने पहंचे. अधिकारियों से विचार-विमर्श के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा (SOURCE: ETV BHARAT) उन्होंने कहा कि, दिल्ली में अभी सरकार से लेकर सिविक बॉडीज में बीजेपी सत्ता में है. तीनों सरकार का कोऑर्डिनेशन अच्छा है. कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं चलता है. अभी तीन दिन पहले बारिश हुई तो सभी जगह जलभराव हुआ और उसे दूर किया गया. मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि नई दिल्ली ईलाके में एनडीएमसी ने जलभराव और अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने मुख्यालय में सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया है. इसके जरिए निगरानी की जाती है. इस कमांड सेंटर को देखने के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार समेत अन्य एजेंसियों का इंटीग्रेटेड एक ही कमांड सिस्टम बने तो समस्या दूर करने में आसानी होगी.

मॉनटरिंग सेंटर में मंत्री प्रवेश वर्मा (SOURCE: ETV BHARAT) एक ही नंबर होने से लोगों को वाटर लॉगिंग से मिलेगी निजात-मंत्री



उन्होंने कहा कि एनडीएमसी मुख्यालय की बिल्डिंग में बहुत ही अच्छा कमांड सेंटर बना हुआ है. जो केवल एनडीएमसी के काम आ रहा है. हम चाह रहे हैं इसमें एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, सभी डिपार्टमेंट का एक ही कमांड सेंटर बनाएं और दिल्ली को एक ही नंबर दें. ताकि आमलोग इसी नंबर पर अपने वाटर लॉगिंग की शिकायत करें. आगामी दिनों में आने वाले मानसून को देखते हुए एक कंप्लेन नंबर होगा तो इससे सुविधा होगी. क्योंकि आम लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी रोड किस एजेंसी की है. वाटर लॉगिंग पर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से रखी जाएगी पैनी नजर (SOURCE: ETV BHARAT) कंप्लेन नंबर 1533 और 311 मोबाइल एप कर शिकायत कर सकते हैं लोग

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पूरी दिल्ली के लिए एक ही कमांड सेंटर और एक ही कंप्लेंट नंबर होने से दिल्ली के लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. किसी भी गली और सड़क पर बारिश के दौरान जलभराव की समस्या होने पर जिस तरह एनडीएमसी एरिया की शिकायत के लिए कंप्लेन नंबर 1533 पर डायल कर और 311 मोबाइल एप कर शिकायत करते हैं, इसी नंबर पर सभी एजेंसियों की शिकायत भी प्राप्त हो. कमांड सेंटर में जब शिकायत प्राप्त होगी तब संबंधित एजेंसी को उसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. इसी नंबर का इस्तेमाल कर हम अन्य विभागों के लिए भी दिल्ली के लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं. मॉनसून के लिए हम तैयार हैं-प्रवेश वर्मा

इसका बड़ा लाभ यह होगा कि कमांड सेंटर में बैठकर पूरी दिल्ली पर नजर रखी जा सकती है. मुख्यमंत्री या अन्य अधिकारियों को यहां से किसी भी इलाके में जलभराव या अन्य समस्या का हाल पता चल जाएगा. यहां से फिर जलभराव को खत्म करने के लिए दिशा निर्देश जा सकते हैं. सभी पंपिंग सेट को ऑटोमेटिक किया जा रहा है, उसे मोबाइल से चलाया जा सकता है वह सब भी इसी कमांड सेंटर से कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली में नालों की सफाई की अहम जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के पास है. शहर में जलभराव रोकने के लिए तैयार की गई समग्र रणनीति के तहत एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग जैसी सभी एजेंसियां आपसी समन्वय में काम कर रही हैं. इस बार आत्मविश्वास के साथ मानसून का स्वागत कर रहे हैं. शहर तैयार है, और इस बार दिल्ली के लोगों को जलभराव जैसी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी.



बता दें कि शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 78 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो मई महीने में 1901 के बाद दूसरी सबसे अधिक 24 घंटे की वर्षा रही. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सबसे अधिक वर्षा 20 मई 2021 को 119.3 मिमी दर्ज की गई थी. दिल्ली भर में चल रहे सफाई अभियान को लेकर मंत्री ने बताया कि दिल्ली के सभी इलाकों में तेज़ गति से नालों की सफाई का कार्य चल रहा है. 30 मई तक यह पूरा हो जाएगा. ये भी पढ़ें-दिल्ली में बारिश के बाद बुराड़ी के 100 फुटा रोड पर गड्ढे में गिरे बाइक और स्कूटी सवार ये भी पढ़ें- बारिश से बेहाल हुई दिल्ली को जलभराव से बचाने के उपाय, मंत्री प्रवेश वर्मा ने संवेदनशील स्थानों का लिया जायजा

Last Updated : May 5, 2025 at 6:39 PM IST